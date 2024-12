"Nigdy nie możesz mówić nigdy, ale moje kolana uważają, że nie mogę wystąpić w kolejnym 'Johnie Wicku'" - żartował sześćdziesięcioletni aktor. "Także serce jest na 'tak', a kolana na 'nie'".

Jeff Fowler, reżyser serii "Sonic", który gościł razem z Reevesem w "CBS This Morning", zapewnił, że ta wymówka nie przejdzie w wypadku filmów o niebieskim jeżu. "Keanu będzie grał Shadowa przez 20 lat" - żartował.

Wideo John Wick 4 | Finalny ZWIASTUN PL

"John Wick". Rola życia Keanu Reevesa

Reeves wciela się w Johna Wicka od 2014 roku. Pierwszy film z serii z 2014 roku opowiadał o emerytowanym zabójcy, który wraca do fachu, by zemścić się na bandytach, którzy zabili jego psa — ostatni prezent od zmarłej żony.

Reklama

Cykl "John Wick" doczekał się czterech filmów oraz trzyodcinkowego telewizyjnego spin-offa "The Continental: From the World of John Wick". Pełnometrażowy spin-off "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" zadebiutuje w kinach 6 czerwca 2025 roku. Reeves pojawi się w nim w epizodzie.

"Sonic 3. Szybki jak błyskawica". Kiedy premiera?

W filmie "Sonic 3: Szybki jak błyskawica" Shadow będzie przeciwnikiem tytułowego jeża i jego przyjaciół. By pokonać nowe zagrożenie, bohaterowie będą musieli połączyć siły ze swoim dawnym wrogiem — doktorem Robotnikiem (Jim Carrey). Produkcja zadebiutuje w polskich kinach 3 stycznia 2025 roku.