Keanu Reeves naprawdę lubi gry wideo. Dołączył do obsady "Sonica 3"

Wiadomości

Aktor, którego popularność wzrosła po wcieleniu się w Johna Wicka w czterech filmach z serii, dołącza teraz do kolejnego uniwersum. Tym razem będzie to świat Sonica, wykreowany na podstawie istniejących wcześniej gier wideo. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Keanu będzie obcował z tego typu medium, aktor wystąpił w "Cyberpunku 2077", więc z pewnością zrozumie oczekiwania wszystkich fanów elektronicznej rozrywki.

Zdjęcie Keanu Reeves / KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / AFP