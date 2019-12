Keanu Reeves już trenuje do "Matriksa"

Choć do rozpoczęcia zdjęć do obu filmów zostało jeszcze sporo czasu, Keanu Reeves nie chce zostawiać przygotowania na ostatnią chwilę. I już rozpoczął oficjalne treningi do czwartych części "Johna Wicka" i "Matriksa". W sieci pojawiły się zdjęcia gwiazdora z zespołem, który uczy go, jak posługiwać się bronią.

21 maja 2021 roku będzie dniem Keanu Reevesa: tego dnia w kinach zadebiutują czwarta część "Matrixa" i czwarta odsłona serii "John Wick". Aktor w obu tych produkcjach gra główną rolę.



O tym, jak ważna jest dla niego praca na planie tych produkcji, najlepiej świadczy to, że aktor już rozpoczął treningi, żeby jak najlepiej wypaść na planie.

Na oficjalnym Instagramie Taran Tactical Innovations pojawiły się zdjęcia Keanu w towarzystwie zespołu zajmującego się przygotowywaniem aktorów do pracy z bronią. Reeves dobrze zna tę ekipę, bo pracował już z ludźmi z Taran Tactical Innovations między innymi przy poprzednich odsłonach "Johna Wicka".

Teraz zadanie jest jednak cięższe, bo aktor musi jednocześnie przygotować się do nowej części "Johna Wicka" i kolejnej odsłony "Matrkisa". Premierę obu tych filmów zaplanowano na ten sam dzień, 21 maja 2021 roku. A to oznacza, że zdjęcia do tych dwu produkcji też będą kręcone w tym samym czasie.

Nie jest jednak wykluczone, że jeden z tych filmów zmieni datę premiery. Czy tak się stanie, zależy od tego, czy dogadają się w tej sprawie producenci obu obrazów, czyli wytwórnie Warner Bros. i Lionsgate.

Tak czy inaczej Reeves pokazuje, że ciężki trening się opłaca. Dzięki jego przygotowaniu do roli, obrazy z serii "John Wick" tak wyraźnie wyróżniały się od wielu innych filmów akcji.

Według ostatnich doniesień, ekipa zdjęciowa nowego "Matriksa" ma wejść na plan w lutym przyszłego roku. Zdjęcia będą kręcone w Chicago w Illinois, a film otrzymał roboczy tytuł "Project Ice Cream".