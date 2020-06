Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss chwalą scenariusz filmu „Matrix 4”

Na 21 maja 2021 roku zaplanowana jest premiera czwartej części kultowej serii „Matrix”. Fabuła powstającego filmu nie jest jeszcze znana. Wiadomo, że do swoich ról z pierwszych trzech części filmu powrócą Keanu Reeves oraz Carrie-Anne Moss. Oboje właśnie pochwalili scenariusz napisany przez Lanę Wachowski, Davida Mitchella oraz Aleksandara Hemona.

Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss powrócą w czwartej części "Matrixa"

"Lana Wachowski napisała piękny scenariusz i równie wspaniałą historię. To jedyny powód, dla którego zdecydowałem się na udział w filmie. To niesamowite uczucie móc znów pracować z Laną. Coś specjalnego. Moim zdaniem ta historia ma coś ważnego do powiedzenia i każdy wyciągnie z niej coś dla siebie" - powiedział Keanu Reeves w wywiadzie dla magazynu "Empire".



W podobnych słowach o scenariuszu filmu "Matrix 4" wypowiada się dla "Empire" Carrie-Anne Moss. "Kiedy ten scenariusz trafił do mnie z całą jego niesamowitą głębią, nieskazitelnością i najwyższym kunsztem, jaki można sobie wyobrazić, pomyślałam, że to prawdziwy dar. Byłam nim bardzo podekscytowana" - mówi aktorka, która w poprzednich filmach serii wcieliła się w postać Trinity.



Kultowa seria "Matrix" opowiadała o podbitym przez maszyny świecie, w którym nieświadomi sytuacji ludzie żyją w komputerowej symulacji świata rzeczywistego. Grupa rebeliantów pod przywództwem Morfeusza (Laurence Fishburne) i Trinity werbuje do pomocy zdolnego hakera Neo (Reeves). Ostatnia część cyklu trafiła do kin w 2003 roku.



Oprócz Moss i Reevesa, w czwartej części cyklu ponownie zobaczymy Jadę Pinkett-Smith w roli Niobe oraz Lamberta Wilsona, który wciela się w postać Merowinga. Wśród nowych aktorów, których zobaczymy w filmie "Matrix 4" są Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Erendira Ibarra, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere oraz Yahya Abdul-Mateen II.