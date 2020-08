Keanu Reeves: Czy Neo z „Matriksa” pokonałby Johna Wicka?

Któż mógłby trafniej wytypować zwycięzcę pojedynku pomiędzy Thomasem „Neo” Andresonem a Johnem Wickiem, jak nie Keanu Reeves, który wcielił się w obie te postaci. Aktor odpowiedział na to pytanie w rozmowie ze Stephenem Colbertem promującej najnowszy film Reevesa: „Bill & Ted Face the Music”.

Keanu Reeves jako bohater "Matrixa" (L) oraz w roli Johna Wicka (P) /Ronald Siemoneit/Sygma/Getty Image/ ROCKET SCIENCE VFX /East News

Pierwsza odpowiedź Reevesa była jednak nieco rozczarowująca. "Po pierwsze to oni nigdy by ze sobą nie walczyli" - odparł popularny aktor, odnosząc się do obu postaci, czyli potrafiącego naginać rzeczywistość i posiadającego ściągnięte z netu umiejętności walki wręcz Neo oraz najsłynniejszego w historii płatnego zabójcę, Johna Wicka.



Colbert jednak nie dał za wygraną. "A co, gdyby Noe przypadkiem zabił psa Johna Wicka?" - zapytał dziennikarz. Pytanie to nie jest przypadkowe. Motorem napędowym pierwszej części "Johna Wicka" było właśnie zabicie psa głównego bohatera. Zdenerwowało to zabójcę na tyle, że wrócił z kilkuletniej emerytury, by zemścić się na zabójcach ukochanego pupila, który pozostał mu po zmarłej żonie.



Reeves pozostał jednak przy pokojowym rozwiązaniu bez rozlewu krwi. Zamiast tego wysnuł teorię, że Neo z pomocą Matriksa pomógłby przywrócić psa Johna Wicka do żywych. A obaj panowie stworzyliby zgrany zespół. "Nie! Nie walczyliby ze sobą. Ale może John Wick spróbowałby pomóc Thomasowi Andersonowi w prawdziwym świecie. Oni kontra maszyny" - odpowiedział Reeves kończąc temat.



Zapowiedziane już zostały kolejne części "Matriksa" oraz "Johna Wicka". Premiery filmów "The Matrix 4" i "John Wick: Chapter 4" dzieliły będą niecałe dwa miesiące. Pierwszy zadebiutuje w kinach 1 kwietnia 2022 roku, a drugi 27 maja tego samego roku. Zdjęcia do czwartego "Matriksa" wznowione zostały niedawno w Berlinie. Później Reeves wyruszy na plan czwartej części "Johna Wicka". Zapowiedziano, że jednocześnie kręcona będzie również część numer 5.



Wcześniej, bo w piątek 28 sierpnia, na serwisach VOD pojawi się najnowszy film z udziałem tego aktora, wspomniany "Bill & Ted Face the Music".