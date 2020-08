​Poruszająca reakcja Tomka Komendy na utwór Kazika! Zobacz już teraz, co powiedział i posłuchaj dedykacji muzyka. Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" w kinach od 18 września.

Piotr Trojan jako Tomasz Komenda w scenie z filmu Jana Holoubka /Robert Pałka /materiały dystrybutora

Utwór Kazika Staszewskiego "25 lat niewinności" bije kolejne rekordy popularności. Teledysk promujący film o Tomaszu Komendzie - chłopaku skazanym na 25 lat więzienia za zbrodnię, której nie popełnił - obejrzało już ponad milion osób, piosenka jest chętnie grana także w kolejnych stacjach radiowych, w tym m.in. Eska Rock, Antyradio, PR3 - "Trójka", Radio Nowy Świat, Radio Kolor, RDC. Piosenkę usłyszał również bohater tej wstrząsającej historii. Zobaczcie poruszającą reakcję Tomka oraz wysłuchajcie dedykacji, którą skierował do niego Kazik.



Wideo Kazik - "25 lat niewinności". Film o Tomku Komendzie w kinach od 18 września!

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to poruszający dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia Tomasza Komendy, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?

Za kamerą filmu stanął Jan Holoubek - zdobywca Grand Prix festiwalu "Młodzi i Film", autor głośnego i popularnego serialu "Rojst". Wyśmienitą obsadę aktorską współtworzą zdobywcy prestiżowych polskich nagród filmowych, m.in.: Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki. Rolę Tomasza Komendy zagrał niezwykle utalentowany Piotr Trojan, mający na koncie udział w takich produkcjach, jak: "Chce się żyć" czy serial "Pułapka".

Wideo Kazik zadedykował utwór Tomaszowi Komendzie. Jak zareagował?

Historia Tomasza Komendy była tematem głośnego, wyróżnionego nagrodą MediaTory reportażu TVN Grzegorza Głuszaka. Według badań przeprowadzonych przez Wirtualną Polskę o sprawie niesłusznie osadzonego w więzieniu mężczyzny usłyszało aż 89% Polaków i do dziś uchodzi ona za jedną z najbardziej niechlubnych kart w dziejach polskiego sądownictwa. "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to poruszająca opowieść o niezłomności ludzkiego ducha, wytrwałości oraz sile, jaka tkwi w rodzinie. Pełna napięcia i mocnych, wyrazistych postaci historia, stworzona według najlepszych zachodnich wzorców. Pokazująca nieznane wątki i rzucająca nowe światło na wydarzenia, które doprowadziły do skazania i uniewinnienia Komendy.

Zdjęcia do produkcji były kręcone we Wrocławiu, Warszawie i okolicach oraz Wałbrzychu i Zabrzu. Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" powstał przy zaangażowaniu i pełnym wsparciu Tomasza Komendy i jego rodziny.