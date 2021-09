​Kathryn Hahn zagra Joan Rivers

Jak informuje portal "Variety", limitowany serial o Joan Rivers wyprodukuje studio Warner Bros. Television. Jego reżyserem i jednym z producentów wykonawczych będzie Greg Berlanti ("Flash", "Twój Simon"), a scenariusz napisze Cosmo Carlson. Będzie to jego pierwszy scenariusz, jaki doczeka się realizacji. Dwa inne jego dzieła znalazły się wcześniej na słynnej Czarnej Liście, jak określa się zestawienie najlepszych scenariuszy roku, które nie doczekały się realizacji.



Joan Rivers: Kim była?

Zmarła w 2014 roku Joan Rivers była kluczową postacią dla kobiet pragnących zrobić karierę w zdominowanym przez mężczyzn świecie stand-upu. Zaczynała w latach 60. ubiegłego wieku na scenach nowojorskich klubów komediowych. W późniejszych latach była stałą współpracownicą Johnny’ego Carsona w jego programie "The Tonight Show". Oboje zostali rywalami, gdy Rivers otrzymała własny talk show. "The Late Show Starring Joan Rivers" był pierwszym tego typu programem prowadzonym przez kobietę.

Akcja serialu "The Comeback Girl" rozgrywać się w będzie po tym, jak program Rivers został zdjęty z anteny, a samobójstwo popełnił jej mąż Edgar Rosenberg. "Pionierka. Uwielbiana. Okrutna. Diva. Życie Joan Rivers było nie do powtórzenia. W wieku 54 lat była supergwiazdą komedii, gdy nagle wszystko to się rozpadło. 'The Comeback Girl'' to inspirująca i nieopowiedziana do tej pory historia o tym, jak Joan Rivers przetrwała okres zawodowego niebytu i myśli samobójczych, aby odbudować swoją markę i zostać światową ikoną" - czytamy w oficjalnym opisie serialu.

Kathryn Hahn, która wcieli się w rolę Joan Rivers, cieszyła się niedawno z nominacji do nagrody Emmy za rolę w serialu "WandaVision". Niedługo zobaczymy ją w serialu "The Shrink Next Door" oraz filmie "Na noże 2". Hahn studiowała na tym samym uniwersytecie z Gregiem Berlantim, który wyreżyseruje "The Comeback Girl". Oboje od lat szukali projektu, w który mogliby zaangażować się razem.