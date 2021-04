​Kate Winslet: Znam aktorów, którzy ukrywają swoją seksualność

Magazyn "People" informuje, że zjawisko homofobii ma się w USA doskonale. Nie dość, że nadal żyje, to jeszcze nie może narzekać na kondycję. Alarm wszczęła Kate Winslet, która ujawniła, że zna osoby, które ze strachu przed tym nie przyznały się do swojej prawdziwej orientacji seksualnej.

Popularna aktorka powiedziała głośno to, o czym od dłuższego czasu przebąkiwało się w kuluarach. Hollywood nie należy do najbardziej światłych środowisk na tym świecie. A najlepszym tego przykładem jest homofobia.



W niedawnym wywiadzie dla "The Sunday Times" zdobywczyni Oscara powiedziała, że zna "co najmniej czterech" ukrywających się aktorów, którzy boją się o swoją karierę, jeśli wyjdzie na jaw ich rzeczywista orientacja.

"Nie mogę powiedzieć, ilu znanych mi młodych aktorów - niektórzy są dobrze znani, niektórzy dopiero zaczynają - którzy są przerażeni, że ich seksualność zostanie ujawniona i stanie na przeszkodzie, aby obsadzili ich w prostych rolach" - powiedziała. - "Teraz to jest popie...".

"Znany aktor właśnie zatrudnił amerykańskiego agenta, który powiedział: 'Rozumiem, że jesteś biseksualny. Nie opublikowałbym tego'. Przychodzi mi na myśl co najmniej czterech aktorów, którzy absolutnie ukrywają swoją seksualność. To bolesne. Ponieważ boją się, że zostaną zdemaskowani. I tak właśnie mówią. I bardziej dotyczy to mężczyzn niż kobiet.