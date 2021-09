Kate Hudson się zaręczyła

O tym, że przyjęła oświadczyny Danny'ego Fujikawy, aktorka poinformowała fanów na Instagramie. Opublikowała w najnowszym poście zdjęcie, na którym całuje się z muzykiem, a na pierwszym planie widać na jej serdecznym palcu pierścionek zaręczynowy. Dla tych, którzy mieliby wątpliwości, co oznacza ta fotografia, aktorka dodała krótki wpis: "Chodźmy!" oraz emotikony panny młodej, pana młodego oraz kościoła.



Kate Hudson wychodzi za mąż

Kate Hudson niewątpliwie ma słabość do "chłopców z gitarą", bo Danny Fujikawa to kolejny muzyk, który zdobył jej serce. Wcześniej była związana z Mattem Bellamy, liderem zespołu Muses, z którym ma 10-letniego syna Binghama. Zaś pierwszym mężem aktorki był rockman Chris Robinson. Ze związku z nim również ma syna, 17-letniego Rydera Robinsona.

Wszystko wskazuje na to, że planowane małżeństwo aktorki z Fujikawą będzie trwalsze niż pierwsze z Chrisem Robinsonem, które zakończyło się po siedmiu latach. Kate i Danny mieli już czas, by się dotrzeć, bo są parą od pięciu lat, a znają się od lat kilkunastu. Aktorka poznała swojego przyszłego męża dzięki dwóm przyjaciółkom, Erin i Sarze Foster, które są przyrodnimi siostrami Danny'ego Fujikawy.

Wiadomość o zaręczynach bardzo ucieszyła siostry Foster. Erin w komentarzu pod postem aktorki napisała: "Wreszcie oficjalnie jesteśmy siostrami!!", a Sara Foster, dodała: "Wow. To oficjalne! Nie będę kłamać, to był trudny do zachowania sekret. Być może nie wytrzymałam i powiedziałem kilku osobom" - zażartowała.

Gdy Hudson i Fujikawa spotkali się po raz pierwszy, aktorka była w ciąży z najstarszym synem. Musiało minąć jeszcze wiele lat, zanim połączyła ich miłość. O tym, jak narodził się ich związek, aktorka zdradziła na Instagramie, gdy świętowali swoją pierwszą rocznicę. Opublikowała wtedy zdjęcie z ich wspólnej wycieczki.



"Rok temu Danny zabrał mnie na wyprawę i to, co wydawało mi się tylko wycieczką z przyjacielem rodziny, bardzo szybko zmieniło się w nieoczekiwaną pierwszą randkę. Na tej randce w zasadzie nic się nie wydarzyło. Właściwie potrzebował wielu miesięcy, żeby zrobić pierwszy krok! I jak pocałunek na tym moście byłby miły, pocałunek rok później był o wiele słodszy. Tak więc w naszym 15-tym roku poznania byliśmy w stanie otworzyć nasze serca na siebie, aby poczuć tyle czystej miłości i to było naprawdę niesamowite!" - napisała wtedy Hudson.