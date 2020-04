​Kate Hudson i Jimmy Fallon mogli być razem

Kate Hudson wyznała Jimmy'emu Fellonowi, goszcząc w jego talk-show, że liczyła na randkę z nim, po tym jak poznali się podczas pracy nad filmem "U progu sławy". Ten jednak nie zareagował na jej zaloty.

W 2000 roku Kate Hudson i Jimmy Fellon pracowali razem na planie komediodramatu "U progu sławy", opowiadającym o szalonym świecie muzyków rockowych w latach 70. Oboje wpadli sobie w oko, ale nie przełożyło się to w żaden konkret. "Gdybyś wykonał jakiś ruch, z pewnością poszłabym z tobą na randkę" - po latach aktorka wyznała swojemu koledze. Zdobyła się na szczerość, rozmawiając z Fallonem na wideoczacie, gdyż taką formę ma obecnie jego program "The Tonight Show".



Szalenie zawstydzony showman oblał się rumieńcem i przyznał, że nie liczył na to, że mógłby mieć u niej szansę. Aktorka dodała, że brak starań z jego strony uznała za znak, że najwyraźniej nie jest w jego typie. Chwilę później poznała swojego przyszłego męża - piosenkarza Chrisa Robinsona, który jest ojcem jej 16-letniego syna. Rozwiodła się z nim w 2007 roku.

Hudson łatwiej było zdobyć się na wyznanie, gdyż Fallon do swojej fascynacji nią przyznał się w swoim programie w 2018 roku. Z Margot Robbie grał w zabawę polegającą na odpowiadaniu na zaskakujące pytania, które wcześniej się wylosowało. Na pytanie, z którą z gwiazd, z którymi współpracował, chciał się spotykać, odpowiedział, że właśnie z Kate Hudson.

Nie wiadomo, jak bardzo odcinek z Kate Hudson podobał się żonie showmana. Od 2007 r. małżonką Fallona jest producentka filmowa Nancy Juvonen, doczekali się razem dwóch córek.