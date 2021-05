Kate Hudson dołącza do obsady filmu "Na noże 2"

Twórcy kontynuacji świetnie przyjętego filmu "Na noże" robią, co w ich mogy, by obsada drugiej części skrzyła się od wielkich gwiazd kina. I trzeba przyznać, że są w tym skuteczni. W sequelu tego kryminalnego hitu, u boku m.in. Daniela Craige’a i Edwarda Nortona, pojawi się Kate Hudson. Informację tę ujawniła sama aktorka, która napisała na Instagramie, że wkrótce zaczyna zdjęcia na planie filmu "Na noże 2".

O tym, że powstanie kontynuacja hitowego kryminału "Na noże", i to nie jedna, a dwie części, Netflix poinformował w marcu. Budżet tych produkcji to 400 milionów dolarów. Zdjęcia do pierwszego sequela ruszają za kilka tygodni, a w obsadzie, oprócz Daniela Craiga, znaleźli się Kathryn Hahn, Dave Bautista, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr. i Edward Norton. Teraz wiadomo, że dołączy do nich także Kate Hudson, choć tego, w jaką rolę się wcieli, jeszcze nie ujawniono. Aktorka pochwaliła się tym faktem na Instagramie, zamieszczając nieco tajemniczy wpis. Są w nim tylko emotikonki noży i hasztag #knifesout2.



Szczegóły fabuły "Na noże 2" na razie nie są znane, wiadomo tylko, że Craig ponownie gra superdetektywa Benoit Blanca i będzie rozwiązywał kolejną zagadkę, w której pojawia się duża grupa podejrzanych. Za scenariusz i reżyserię, tak jak w przypadku pierwszej części, odpowiada Rian Johnson. Zdjęcia rozpoczynają się latem tego roku w Grecji.



Film "Na noże" miał premierę w 2019 roku i od razu stał się kasowym sukcesem, między innymi dzięki gwiazdorskiej obsadzie, w której widzowie mogli zobaczyć Chrisa Evansa, Christophera Plummera, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Katherine Langford, Josepha Gordon-Levitta, Michaela Shannona, Dona Johnsona, Anę de Armas, no i oczywiście Daniela Craiga. Inspiracją do powstania scenariusza było zamiłowanie Riana Johnsona do powieści Agathy Christie. Wymyślił więc własną historię osnutą wokół tajemniczej śmierci pisarza kryminalnego Harlana Thrombeya (w tej roli wystąpił Christopher Plummer), po której rozpoczyna się rodzinna walka o spadek. Na miejscu zbrodni pojawia się detektyw Blanc (Daniel Craig), który bada okoliczności śmierci pisarza, a wszyscy członkowie rodziny i pracownicy rezydencji pisarza są podejrzani.

Film "Na noże" przyniósł Rianowi Johnsonowi w 2020 roku nominację do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny i zarobił 311 milionów dolarów na całym świecie.