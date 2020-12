Katarzyna Zielińska: Radość każdego dnia

Katarzyna Zielińska Covid-19 ma już za sobą. Teraz, jako ozdrowieniec, może pomagać innym chorym i cieszyć się każdym zdrowym dniem.

Katarzyna Zielińska cieszy się każdym zdrowym dniem /Piotr Andrzejczak /MWMedia

Już na początku grudnia aktorka rozpoczęła w swoim domu prawdziwy świąteczny festiwal. Był już świąteczny taniec z Rafałem Maserakiem, otwieranie prezentów, wysyłanie dobrych życzeń, a nawet poranna kawa ze Świętym Mikołajem.

Każdego dnia Katarzyna Zielińska wprowadza się w dobry nastrój i dzieli dobrą energią z innymi.



"Grudzień to szczególny czas. Wtedy uśmiechamy się do siebie częściej, myślimy o sobie z czułością. Doceniamy innych za małe, codzienne gesty, na które w codziennym biegu często nie zwracamy uwagi" - pisze aktorka na swym Instagramie.



"Ja w tym czasie staram się zatrzymać choć na chwilę i pomyśleć o tym, co dobrego mnie spotkało za czyjąś sprawą. Dziękuję tej osobie za to poprzez krótki telefon, SMS czy list, który właśnie piszę. I chcę podziękować za uśmiech, serce i cudowną energię każdego dnia" - dodaje.

Katarzyna Zielińska to znana aktorka filmowa i serialowa. Mogliśmy ją oglądać w takich produkcjach, jak "Listy do M.", "Listy do M.2", "Och Karol 2", "Zawsze warto", "Barwy szczęścia", "O mnie się nie martw".



