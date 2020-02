Katarzyna Zawadzka o filmie "Bad Boy": Czegoś takiego wcześniej nie grałam!

Wchodzący do kin 21 lutego "Bad Boy" Patryka Vegi to nie tylko film o patologii w polskiej piłce nożnej. Motorem napędowym akcji jest również trójkąt miłosny, w który wplątani są dwaj bracia Piotr i Paweł oraz adwokatka Ola. Dla grającej ją Katarzyny Zawadzkiej było to unikalne doświadczenie.

"W jednej ze scen pojawia się krew na mojej twarzy. Czegoś takiego wcześniej nie grałam! To było kolejne wyzwanie aktorskie, z którym fajnie było się zmierzyć. Z czymś zupełnie innym również ode mnie. Ze światem, którego nie znałam" - mówi w rozmowie z PAP Life aktorka, dla której była to pierwsza rola w filmie Patryka Vegi.

Zawadzka nie ukrywa, że udział w "Bad Boyu" był dla niej również pierwszym większym zetknięciem z piłką nożną.

"Nigdy nie byłam fanką. Śledziłam mistrzostwa świata czy Europy jako ważne wydarzenia, w których Polska uczestniczyła. Po raz pierwszy byłam na meczu piłki nożnej dopiero będąc na planie filmu Patryka Vegi" - opowiada.



"Zdjęcia kręciliśmy w trakcie prawdziwego meczu na stadionie we Wrocławiu. Było to dla mnie szalenie przyjemne doświadczenie. Byliśmy tam jednak na planie zdjęciowym. Musieliśmy nagrać sporo scen, tempo było intensywne, bo mecz trwał 90 minut. Nie mieliśmy więcej tego czasu z racji tego, że był to prawdziwy mecz" - dodaje.

Jak aktorka wspomina współpracę z grającymi Piotra i Pawła Maciejem Stuhrem i Antonim Królikowskim?

"To fantastyczni, profesjonalni aktorzy. Mieliśmy fajnie napisaną historię, więc bardzo przyjemnie było ze sobą obcować. Trudno o tym mówić w kontekście trójkąta miłosnego. Pracowaliśmy po prostu jako trójka aktorów, tworząc historię, która została napisana w scenariuszu" - mówi PAP Life Zawadzka.

"Bad Boy" Patryka Vegi na ekranach polskich kin do 21 lutego 2020 roku.

