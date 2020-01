Katarzyna Warnke zadrwiła z artykułu, w którym skrytykowano jej wygląd

W najnowszym wydaniu magazynu "Viva!" znalazł się artykuł, w którym niezbyt pochlebnie opisano to, jak na jednej z imprez prezentowała się Katarzyna Warnke. Aktorka odpowiedziała na tę krytykę w poście na Instagramie. "Kto bardziej strachliwy, niech mnie unika" - zażartowała gwiazda.

Katarzyna Warnke /Jarosław Antoniak /MWMedia

"Oto na tym zdjęciu widzicie osobę, która 'stara się wrócić do dawnej fryzury' (czyli co? nie wychodzi jej? czy kiedy włosy rosną to znaczy, że o coś się staram?), ma 'twarz spuchniętą i podkrążone oczy', 'niestety wygląda bardzo skromnie', 'a na dłoniach ani śladu manicure'. 'Co się stało?' - pyta zatroskana/ny dziennikarka/dziennikarz 'Vivy!'. A ja się zastanawiam co się dzieje, że minimalizm i naturalność są tak bardzo nie do przyjęcia? (...) P.S. Ostrzegam! Nie zamierzam w najbliższym czasie malować paznokci, więc kto bardziej strachliwy, niech mnie unika" - napisała aktorka w poście pod zdjęciem, które opublikowała gazeta.

Redakcja "Vivy!" wzięła pod lupę stylizację, którą Warnke zaprezentowała 23 stycznia podczas premiery nowej kolekcji biżuterii firmy Mokobelle w Hotelu Raffles Europejski. Na tę imprezę przyszło wiele polskich gwiazd, ale to wygląd Warnke przykuł uwagę dziennikarzy.



"Niestety aktorka wyglądała bardzo skromnie, a jej twarz wyglądała na zmęczoną. Aktorka miała na sobie spodnie z bardzo szeroką nogawką i oraz minimalistyczny golf, na dłoniach ani śladu manicure. Nie widać było również makijażu, a fryzura, która jeszcze niedawno wyglądała doskonale, tym razem nie zachwyciła" - skomentowała stylizację gwiazdy "Viva!".

Wielbiciele Katarzyny Warnke nie podzielają tej opinii i postanowili wesprzeć swoją idolkę.

"A ja cały czas mówię, jak ona świetnie wygląda i to młoda mama" - napisała w komentarzu jedna z fanek. "Nie rozumiem tego zjawiska, że kobieta bez makijażu, manicure i pedicure i co tam jeszcze sobie wymyśli jest brzydsza" - wtórowała jej inna. "Jesteś piękna i to bez tapety!", "Biedni ci, którzy oceniają ludzi po wyglądzie. Pozdrawiam i uwielbiam panią za tę naturalność właśnie" - komentowały inne wielbicielki gwiazdy.