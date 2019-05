Katarzyna Warnke w ciąży? "To bzdura"

W poniedziałek, 29 kwietnia, w mediach pojawiła się informacja o tym, że niebawem rodzina Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego się powiększy. Aktorka miała potwierdzić radosną nowinę dla jednego z magazynów. Zaraz po pojawieniu się tej wiadomości w sieci zaczęły spływać gratulacje dla przyszłych rodziców, a sama zainteresowana postanowiła wymownie skomentować całą sytuację.

Całą sytuacja chyba mocno zaskoczyła Katarzynę Warnke /Tomasz Urbanek/DDTVN / East News

Katarzyna Warnke w ciąży! Ta wiadomość od wczoraj krąży w polskich mediach. Zgodnie z nią aktorka i jej partner - Piotr Stramowski oczekują dziecka, a informację miała potwierdzić dla magazynu "Show" sama przyszła mama.



Nic więc dziwnego, że na profilach gwiazdy w mediach społecznościowych niemal od razu zaczęły pojawiać się gratulacje i życzenia wszystkiego dobrego dla całej rodziny. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że wiadomość o ciąży Warnke wcale nie znalazła u niej potwierdzenia!



Pod jedną z wypowiedzi zamieszczonej w sieci pojawił się bowiem komentarz partnerki Piotra Stramowskiego, która przyznała, że krążące informacje na temat jej stanu błogosławionego to... bzdury!

Pod jednym z postów pojawił się wpis pewnej użytkowniczki sieci, w którym ta pogratulowała Warnke ciąży: "Pani Kasiu, gratuluję serdecznie. Zdrówka i dużo siły dla Pani". Sama aktorka nie pozostawiła tej wiadomości bez odpowiedzi, kwitując ją krótko: "To bzdury".

Nieco niżej pojawił się jeszcze jeden komentarz gwiazdy, w którym dodała, że nie wypowiadała się dla magazynu "Show". Sama Warnke dość sprytnie wykorzystała jednak to dość nagłe zainteresowanie jej osobą, gdyż niedługo potem na swoim instagramowym profilu zamieściła kolejny wpis, rozpoczynający się od słów: "To już! Urodziło się...".

Tym samym aktorka humorystycznie nawiązała do ostatnich informacji, jednocześnie prezentując swój nowy projekt muzyczny. Gwiazda w duecie pod nazwą Lupus And The Girl zaśpiewała cover utworu "Chcę ci powiedzieć coś" z repertuaru zespołu Maanam. A wy co sądzicie na temat tego muzycznego "dziecka" Katarzyny Warnke?