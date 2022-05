Katarzyna Śmiechowicz urodziła się 25 listopada 1969 roku w Łodzi. Od najmłodszych lat tańczyła balet i występowała w teatrze. Zaczynała jako modelka, brała także udział w konkursach piękności, zdobyła m.in. tytuły Miss Mokrego Podkoszulka, Miss Topless Europy oraz została pierwszą Wicemiss Biustu.

Karierę aktorską rozpoczynała pod koniec lat 80. Wystąpiła m.in. w takich produkcjach, jak: "Sławna jak Sarajewo" (1987), "Łuk Erosa" (1987), "Nowy Jork, czwarta rano" (1988), "Co lubią tygrysy" (1989), "Kawalerskie życie na obczyźnie" (1992). Ze względu na jej wyróżniającą się urodę, angażowano ją głównie do ról seksbomb, a reżyserzy najchętniej rozbierali ją przed kamerą.

Reklama

Zdjęcie Marek Kondrat i Katarzyna Śmiechowicz (1997) / Agencja FORUM

W 1993 roku aktorka otrzymała rolę w kręconym przez Stevena Spielberga w Krakowie dramacie historycznym "Lista Schindlera" , w którym wcieliła się w niemiecką dziewczynę. W naszym kraju cieszyła się popularnością, jednak to nie spełniało jej ambicji. Choć nie dostała się do szkoły aktorskiej, nie chciała rezygnować z marzeń.

Pod koniec lat 90. gwiazda zaczęła poważnie myśleć o karierze poza Polską. Na Festiwalu Filmowym w Cannes dostrzeżono ją niemal natychmiast.

"W Cannes zostałam przedstawiona amerykańskim producentom. Zauważono mnie i zaproponowano rolę. Od razu po powrocie do Polski zaczęłam przygotowywać się do wyjazdu do Los Angeles" - opowiadała swemu przyjacielowi Bohdanowi Gadomskiemu z "Angory", dodając, że sam Bruce Willis polecił ją swojemu agentowi.

Zdjęcie Katarzyna Śmiechowicz / Tomek Pisinski / Agencja FORUM

Kariera za oceanem

Gdy polska piękność trafiła do Los Angeles, zaczęła intensywnie szkolić swój język angielski, a także brać udział w licznych castingach. Podpisała już nawet umowy na role w dwóch filmach, jednak finalnie żaden z tych projektów nie został zrealizowany. Gwiazda ukończyła także szkoły aktorskie Playhouse w Beverly Hills oraz Margie Harber Studio.

Aktorka była już bliska powrotu do Polski, gdy w jej życiu pojawił się Dominik Leconte - wiceprezes Sony Pictures Television. Do ślubu doszło już w 2002 roku, po ośmiu latach parze urodzili się bliźniacy - Antoni i Fabian.

Zdjęcie Katarzyna Śmiechowicz i Dominik Leconte w dniu ślubu / Konrad Korgul / Agencja FORUM

Gdy gwiazda ułożyła sobie życie za oceanem, niespodziewanie przypomnieli sobie o niej polscy producenci i wręcz zasypywali propozycjami. Kilka z nich przyjęła, wystąpiła m. in. w filmach: "Chłopaki nie płaczą", "Testosteron" i "U Pana Boga za miedzą" oraz serialach: "Bardzo ostry dyżur" i "Daleko od noszy" .

Ostatnio mogliśmy oglądać ją w polskim filmie "Solid Gold" (i jego serialowej wersji "Bez skrupułów") u boku Janusza Gajosa i Andrzeja Seweryna.



Zdjęcie Katarzyna Śmiechowicz w 2011 roku / Kurnikowski / AKPA

Co Katarzyna Śmiechowicz robi dziś?

52-letnia Katarzyna Śmiechowicz wciąż zachwyca urodą i dziś może pochwalić się pozycją jednej z najpopularniejszych Polek w Los Angeles. Chwilowo skupia się przede wszystkim na pracy twórczej, jaką jest pisanie własnych scenariuszy.

Choć dziś nastoletni synowie aktorki, Antoni i Fabian, na co dzień posługują się językiem angielskim, biegle mówią także po polsku. Są już rozpoznawalnymi w Stanach modelami i aktorami dziecięcymi.



Gwiazda nadal regularnie bywa w Polsce.

Zdjęcie Katarzyna Śmiechowicz / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News

Zobacz też:

Katarzyna Figura: Pierwsza polska seksbomba

Jolanta Lothe: Zapomniana seksbomba PRL-u

Anna Majcher: Seksbomba polskiego kina. Co się nią dzieje?