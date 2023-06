Biblioteka Narodowa już po raz kolejny zorganizowała Imieniny Jana Kochanowskiego, czyli wyjątkowe spotkanie z pisarzami, aktorami, muzykami, literaturoznawcami i poetami. Literacki piknik odbył się w warszawskim Ogrodzie Krasińskich, a w programie znalazły się m.in. spotkania z artystami, dyskusje o głównym bohaterze tegorocznej edycji, Aleksandrze Fredro oraz mecz literacki. Podczas specjalnej debaty reżyserzy teatralni dyskutowali, po co nam Fredro we współczesnym teatrze, a Olgierd Łukaszewicz zaprezentował fragmenty sztuki "Trzy po trzy".

Największym zainteresowaniem cieszył się tradycyjnie mecz poetycki z udziałem gwiazd. W interpretowaniu utworów zmierzyli się w tym roku Wiktor Zborowski, Zofia Domalik, Katarzyna Figura, Urszula Grabowska, Ewa Kasprzyk, Patryk Szwichtenberg, Paweł Tomaszewski i Cezary Żak.

Reklama

Najwięcej emocji wśród zgromadzonych gości wzbudziła Katarzyna Figura , która pojawiła się w oryginalnym błękitnym komplecie przypominającym piżamę i dopasowanych do niego niebieskich włosach.

Zdjęcie Katarzyna Figura w błękitnej... piżamie i z błękitnymi włosami / Jacek Kurnikowski / AKPA

Katarzyna Figura: Pociąga mnie błękit

O tym, dlaczego nie chciała być już blondynką, aktorka wyjaśniła we wpisie na Instagramie.

"Znużona toksyczna męskością, zmęczona oczywistą seksualnością, znudzona zatrzaśnięciem w szufladce opisanej jako 'wielka seksowna blondyna', wbrew panującym trendom uznającym za seksowną tylko młodość, wbijam Szpilę w te idiotyzmy i ogłaszam wszem i wobec, co następuje: Jestem istotą na wskroś seksualną. Mój wiek nie ma znaczenia. Przynajmniej dla mnie, a jak ktoś ma problem, to żegnam, bo mam to w mojej wielkiej kształtnej pupie" - zaprezentowała swój manifest stylu.

Instagram Post Rozwiń

I dodała, że nowy kolor włosów jest symboliczną zapowiedzią... "nowych humanistycznych trendów".

"Pociąga mnie błękit. Woda i jej bios - życie. Farbując włosy na niebiesko daję wyraz znużeniu tym, co stereotypowo kobiece i uznane za seksualne. Dryfuje powoli w stronę nowych narracji. Nowych humanistycznych trendów. I nowych opowieści" - podsumowała Figura.