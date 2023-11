Kaskader filmów Marvela i trójka jego dzieci zginęli w wypadku samochodowym

"Wszyscy, którzy go znali i spotkali, wiedzą jak wyjątkowy był Taraja. Miał głęboką zdolność do miłości i kochał swoje dzieci ponad wszystko. Uwielbiał sztuki walki, motocykle i wszystko, co wiąże się z tworzeniem filmów. Maił bardzo pokręcone poczucie humoru, jednocześnie potrafił być tak pospolity, jak to tylko możliwe. Odzwierciedleniem jego światła była Sundari, czyli Sunny jak ją nazywaliśmy. Kochała taniec i była bardzo zabawna. O Boże, nie wierzę, że już ich nie ma! Jesteśmy w żałobie i modlimy się o wyzdrowienie pozostałych dzieci. Dziękujemy tak wielu osobom za słowa wsparcia" - napisała o swoim synu Akili Ramsess.



Słynnego kaskadera pożegnała też w mediach społecznościowych Ava DuVernay , z którą często współpracował. "Pamiętam, gdy pewnego dnia na planie brakowało nam czarnoskórych statystów do kluczowej sceny. Musiałam zatrudnić członków mojej ekipy, żeby wystąpili przed kamerą. Taraja był pierwszym, który się zgodził. Zaraz po nim zgłosili się inni. Właśnie takim człowiekiem był. Liderem. Światłem" - napisała.



