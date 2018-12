Kasia Smutniak jako muzułmanka

Na ekrany włoskich kin wchodzi w czwartek, 6 grudnia, kolejny film z Kasią Smutniak. To komedia "Pierwszy kamień" - z polityczną niepoprawnością w tle. Premiera potwierdza, że polska gwiazda jest jedną z najbardziej zajętych aktorek we Włoszech.

Kasia Smutniak w scenie z filmu "Pierwszy kamień" /materiały prasowe

Film w reżyserii Rolando Ravello w niecodzienny sposób porusza tematykę tolerancji religijnej w szkole podstawowej, która wśród różnego rodzaju nieoczekiwanych zdarzeń przygotowuje się do obchodów Bożego Narodzenia i świątecznego spektaklu.



Włoskie media zwracają uwagę na nadzwyczajną obsadę filmu, w którym rolę dyrektora szkoły brawurowo gra znany komik Corrado Guzzanti.

Kasia Smutniak gra muzułmankę - matkę ucznia, który kamieniem stłukł szybę w szkole. Ten incydent stanowi punkt wyjścia historii, przynoszącej wiele pytań i zdumiewających scen z życia szkoły i wieloetnicznej wspólnoty.

Reżyser pytany przez dziennikarzy o to, czy jest to komedia na temat rasizmu, odparł: "Każdy może to interpretować, jak chce".

"Faktem jest, że wszyscy żyjemy w kraju, który się boi. Jednak tylko dzieci nie odczuwają strachu, są zadowolone z integracji, w przeciwieństwie do dorosłych" - stwierdził Ravello podczas premiery filmu w Rzymie.