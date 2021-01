Karol Strasburger ma licencję na morsowanie

Obecnie w Polsce bardzo modne stało się morsowanie. Karol Strasburger zdradził, że ma nawet licencję. Tylko w rozmowie z Darkiem Maciborkiem w RMF FM aktor zdradził, jak przygotowuje się przed morsowaniem.

Karol Strasburger jest świetnym pływakiem /Jarosław Antoniak /MWMedia

Od niedawna morsowanie stało się bardzo popularne w Polsce. Codziennie w mediach społecznościowych pojawiają się setki fotek szczęśliwych morsów, którzy namawiają innych do spróbowania wejścia do zimnej wody. Na Instagramie pod hasztagiem #morsowanie można znaleźć już prawie 91 tysięcy fotek!



Jak widać, coraz więcej osób decyduje się na kąpiel w lodowatej wodzie. Ostatnio nawet wiele gwiazd zaczęło morsować. Wystarczy wymienić Annę Popek, Karolinę Gilon czy Joannę Moro.

Jak się okazuje niektóre gwiazdy, które uwielbiają morsować, zajmują się tym od lat. Karol Strasburger ma nawet certyfikat na morsowanie! Z artystą połączył się Darek Maciborek na antenie RMF FM. Dziennikarz chciał się dowiedzieć, jak powinno się przygotować do morsowania.

"Polska stała się centrum morsowania. A Pan ma certyfikat morsowania. (...) Panie Karolu, jak powiem tak - chciałbym, ale ani razu jeszcze nie spróbowałem. Co Pan by radził?" - zapytał aktora Maciborek.

"Między innymi psychika odgrywa dłużą rolę. (...) Ja przyznam, że łączymy to z sauną. Jesteśmy w saunie, a potem wchodzimy do zimnej wody. Ale ja generalnie bardziej lubię uprawiać taką formę - połazić na bosaka po śniegu. (...) Sprawa psychiki jest czymś naprawdę bardzo ważnym. (...) Takie zanurzenie się po szyje potem wymaga ode mnie duże odwagi. Ale właśnie na tym to polega - trzeba sobie powiedzieć: Jest dobrze, jestem odważny, nie pękam, jest mi ciepło i wchodzę! Odważcie się, nie bójcie się" - powiedział Karol Strasburger.