"Kanał" na przeglądzie klasyki światowego kina w Wenecji

Opowiadający o Powstaniu Warszawskim "Kanał" Andrzeja Wajdy z 1957 roku zostanie zaprezentowany w sierpniu w Wenecji na przeglądzie odrestaurowanych dzieł światowego kina. Poprzedza on tegoroczną 77. edycję międzynarodowego festiwalu filmowego.

"Kanał" zostanie zaprezentowany na weneckim przeglądzie odrestaurowanych dzieł światowego kina /Album Online /East News

"Klasyka kina poza festiwalem" - to tytuł przeglądu trwającego do 30 sierpnia na terenach Ogrodów Biennale w Wenecji. Jak ogłosiła dyrekcja festiwalu, przedstawionych zostanie w wersji oryginalnej z włoskimi napisami 12 odrestaurowanych arcydzieł kinowych.



"Naznaczyły one historię kina i dalej inspirują pracę wielu filmowców" - podkreślono w zapowiedzi.

Na tej liście jest "Kanał" Andrzeja Wajdy, który w Giardini della Biennale zostanie wyświetlony 15 sierpnia.

Wybrano także takie tytuły, jak "Obcy - ósmy pasażer Nostromo" Ridleya Scotta z 1979 roku, horror "Nie oglądaj się teraz" w reżyserii Nicolasa Roega z 1973 roku, "Cud w Mediolanie" (1951), którego reżyserem był Vittorio De Sica czy "Toni" Jeana Renoira z 1935 roku.

Tegoroczny festiwal w Wenecji odbędzie się od 2 do 12 września.