Kajra rozgrzała Sławomira. "Zobaczysz tygrysico, co ci zrobię"

Sławomir rozbawił swoich fanów bezpośrednim zwrotem do żony, Kajry. Na swoim instagramowym profilu zamieścił zdjęcia z ostatniego kabaretowego występu pary, gdzie byli ubrani w niecodzienne stroje. "Zobaczysz tygrysico, co ci zrobię" - napisał. Jak odpowiedziała żona gwiazdora?

Kajra i Sławomir na początku marca 2020 roku /Artur Zawadzki / Reporter

Sławomir Zapała i Magdalena "Kajra" Kajrowicz tworzą udany związek małżeński i jednocześnie ciekawy duet sceniczny z wieloma hitami na koncie. Para spędza ze sobą naprawdę dużo czasu, co jak się okazuje, działa na korzyść ich związku. Po latach małżeństwa nadal nie kryją się z publicznym okazywaniem uczuć i kokieterią nawet w mediach społecznościowych.

Ostatnio fani Sławomira i Kajry mogli oglądać ulubionych artystów na scenie kabaretowej w Polsacie. Tam wystąpili w niecodziennych strojach. Sławomir wyglądał jak zawodnik piłki nożnej, natomiast Kajra włożyła obcisłą sukienkę w panterkę z głębokim dekoltem, stylizowaną na lata 80.



Sławomirowi bardzo spodobała się charakteryzacja jego ukochanej. Swoimi spostrzeżeniami postanowił podzielić się w mediach społecznościowych.

"Magdalena Kajra Kajrowicz ubierz się tak dla mnie kiedyś w domu... to zobaczysz tygrysico co Ci zrobię" - napisał Sławomir.

Sławomir otrzymał odpowiedź od swojej żony. Kajra nie czekała zbyt długo, by odpisać mężowi, co sądzi o jego pobudzonej wyobraźni. Magdalena Kajrowicz uznała, że najpierw jej mąż musi się wykazać pracowitością w domu, by mogła przemyśleć jego propozycję.

"Wyrzucisz śmieci i skosisz trawę? I łazienkę umyjesz, okna i podłogi? Pranie zrobisz, no i obiad? To przemyśle sprawę" - odpisała Kajra.



Fani również byli zachwyceni odpowiedzią żony gwiazdora, o czym świadczy spora ilość polubieni jej komentarza. Internauci zaznaczyli w komentarzach, że uwielbiają patrzeć na swą ulubioną parę.



"Oglądałam było mega byliście cudowni", "Genialnie", "Najcudowniejsi", "Sztosss" - pisali internauci.