Kaia Gerber: Zrobi większą karierę niż słynna mama?

"Jako nastolatka interesowałam się sztuką, chciałam grać w szkolnych przedstawieniach, ale moi przyjaciele tego nie robili, a ja nie wierzyłam, że będę w tym dobra, więc nigdy nie spróbowałam" - ujawniła Crawford.

Dzieci sławnych rodziców bardzo często decydują się iść w ich ślady, obierając podobną zawodową drogę. Do tego grona zalicza się niewątpliwie Kaia Gerber, która od czasu swojego debiutu na wybiegu robi zawrotną karierę w modelingu - jak przed laty jej mama, Cindy Crawford. Córka jednej z najsłynniejszych topmodelek lat 90. brała udział w pokazach takich marek, jak Burberry, Chanel, Prada, Alexander Wang czy Marc Jacobs, a jej twarz wielokrotnie zdobiła okładki międzynarodowych edycji magazynu "Vogue". 20-letnia Gerber chce jednak rozwijać także inne swoje talenty.

Kaia Gerber: Zrobi aktorska karierę?

Jak dowiedzieliśmy się w marcu, modelka postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie, w czym pomógł jej angaż do bijącego rekordy popularności serialu "American Horror Story". Aktorskie umiejętności gwiazdy wybiegów mogą już ocenić fani tej produkcji, która w Polsce emitowana jest na antenie telewizji Fox. Gerber pojawiła się w dwóch odcinkach 10. sezonu serii, w którego obsadzie znaleźli się m.in. Sarah Paulson, Evan Peters i Macaulay Culkin.



Wiele wskazuje na to, że aktorska kariera modelki wkrótce nabierze rozpędu - w opublikowanym niedawno na Instagramie poście ogłosiła ona, że otrzymała pierwszoplanową rolę w filmie krótkometrażowym "The Palisades" w reżyserii Carissy Gallo, który "eksploruje różne odcienie kobiecej przyjaźń". A to zapewne dopiero początek.

Cindy Crafword: Jest dumna z córki

Okazuje się, że wkraczając do świata filmu i telewizji Gerber spełniła nastoletnie marzenie swojej sławnej mamy. Goszcząc w podcaście "Tell Me with Ellen Pompeo" Crawford wyznała, że jest niesamowicie dumna ze swojej latorośli - m.in. dlatego, że sama pragnęła kiedyś występować na scenie. "Rozpiera mnie duma, ponieważ pod tym względem jest dużo bardziej pewna siebie niż ja, kiedy byłam w jej wieku. Jako nastolatka interesowałam się sztuką, chciałam grać w szkolnych przedstawieniach, ale moi przyjaciele tego nie robili, a ja nie wierzyłam, że będę w tym dobra, więc nigdy nie spróbowałam" - wyjawiła gwiazda.

Idealną okazją do pracy nad aktorskim warsztatem okazała się dla Gerber pandemia i spowodowana nią izolacja. "Przestała podróżować i jeździć na pokazy, gdyż nie były one organizowane. Zaczęła więc robić kursy aktorstwa online i brać udział w przesłuchaniach. Nigdy nie bała się występować, już w szkole podstawowej grywała w przedstawieniach" - zdradziła Crawford.



I dodała, że choć angaż do serialu "American Horror Story" był dla jej córki źródłem radości i satysfakcji, wywołał u niej również strach przed nieprzychylną reakcją widzów. "Mimo że twoi fani będą podekscytowani, obejrzy cię znacznie więcej ludzi, którzy natychmiast cię ocenią. To było dla niej bardzo stresujące" - zaznaczyła topmodelka.

