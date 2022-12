"Kadry Kawalerowicza" i "Matka Joanna od Aniołów": Wieczór w kinie "Mikro" w Krakowie

"Rok Kawalerowicza": Najjaśniejsza postać polskiej kultury

Wieczór w kinie Mikro zwieńczy "Rok Kawalerowicza ", inicjatywę Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, w którą zaangażowały się instytucje z całej Polski.



W "Roku Kawalerowicza" udało się opracować prywatne archiwa reżysera, zrealizować projekty edukacyjne, wystawy, a wspólnie ze Studiem Munka rozpocząć pracę na remake'em filmu "Pociąg" . Została również opublikowana książka "Kadry Kawalerowicza", zredagowana przez Rafała Syskę i Annę Wróblewską, do której prac zaproszono najwybitniejszych filmoznawców i krytyków filmowych z całej Polski.

Warto przypomnieć, że "Rok Kawalerowicza" swoją inaugurację miał właśnie w kinie "Mikro" w Krakowie - w miejscu, gdzie po sąsiedzku przyszły reżyser pobierał pierwsze nauki filmowego fachu - w krakowskiej Prafilmówce (dziś Muzeum Fotografii).

"Pociąg": Mija 60 lat od premiery filmu Jerzego Kawalerowicza
Główni bohaterowie Marta (Lucyna Winnicka) i Jerzy (Leon Niemczyk) przez pomyłkę przy zakupie biletów zmuszeni są spędzić ze sobą długą podróż w jednym przedziale w wagonie sypialnym. Oboje mają za sobą ciężkie przeżycia: ona - zawód miłosny, on (lekarz) - śmierć kilkunastoletniej pacjentki na stole operacyjnym.

Jerzy Kawalerowicz: "Faraon", "Pociąg", "Matka Joanna od Aniołów"

Jerzy Kawalerowicz był nie tylko reżyserem takich arcydzieł, jak "Pociąg" (1958), "Matka Joanna od Aniołów" (1961), "Faraon" (1965) i "Austeria" (1983), ale też aktywnym kreatorem powojennej kinematografii polskiej, pierwszym prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i wieloletnim kierownikiem artystycznym Zespołu Filmowego "Kadr".

Został zapamiętany jako jedna z najjaśniejszych postaci polskiej kultury drugiej połowy XX wieku, w którego filmach odbijało się całe stulecie: dorastanie na Kresach, hekatomba Holokaustu, socrealizm, popaździernikowa odwilż i kosmopolityczny modernizm. Był jednym z najnowocześniej myślących o języku filmu europejskich twórców, a zarazem bezspornym ambasadorem polskiej kultury.

Kawalerowicz szukał zawsze płaszczyzn dialogu, wzajemnego szacunku i bezkompromisowego artyzmu. Wierzył, że nawet w epoce autorytaryzmu, cenzury i wzajemnego szczucia aktywność społeczna i artystyczna nie muszą być okupione fałszem i środowiskową zawiścią.

Jacek Bromski, prezes SFP, we wstępie do książki nieprzypadkowo więc pisał: "O Jerzym Kawalerowiczu można powiedzieć wszystko, co najlepsze. Uroczy człowiek, bon vivant, król życia, który dobrze się czuł we wszystkim, co robił. Życzliwy dla kolegów, nikomu nie zazdrościł, bardzo lubił młodych reżyserów, pomagał im w drodze do debiutu i w przetarciu szlaków ich filmowych karier. Był wybitnym prezesem SFP. Zawsze był po stronie kolegów i bronił ich jak mógł. A było przed czym - przed cenzurą, przed zatrzymaniem zdjęć, przed półkami".

Promocja książki, wieńcząca "Rok Kawalerowicza" to okazja do rozmowy o tym niezwykłym twórcy. Na spotkanie zostali zaproszeni autorzy tekstów, wybitni filmoznawcy i krytycy filmowi, a całą debatę poprowadzi Maciej Gil.