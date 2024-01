Już nie tylko dyrektor teatru. Jaką instytucją pokieruje teraz?

Michał Żebrowski postawił tym razem na mocne, niemal farsowe środki wyrazu. Opowiada o tym z lekkim przymrużeniem oka.

"Pierwszy raz pracowałem w ten sposób na planie zdjęciowym. W tym stylu i taką metodą. Potraktowałem mój udział w tym filmie jako rodzaj aktorskiego eksperymentu. Przy decyzji nad przyjęciem roli pomógł mi reżyser, mówiąc do mnie bardzo przekonująco i patrząc w oczy: 'Jeżeli nie zagrasz tej roli, to będzie największy błąd twojego życia!'" - wyznaje aktor.



I opisuje przyjętą metodę twórczą następująco: "Jak to się mówi, grałem od kulisy do kulisy. Ale kto nie ryzykuje, ten nie przegrywa!".

Żebrowski, w prawdziwym życiu właściciel i dyrektor warszawskiego prywatnego Teatru 6. piętro, w filmie "Jak ukradłem 100 milionów" gra dyrektora więzienia. Co mają ze sobą wspólnego te dwie funkcje? "Dyrektor teatru czasami czuje się tak skrępowany jakby był w więzieniu!" - odpowiada ze śmiechem aktor.

"Jak ukradłem 100 milionów": O czym opowiada film?

Ed (Antoni Królikowski) ma pieniądze - całe 100 milionów - piękną ukochaną i głowę na karku. A więc wszystko, by osiągnąć sukces! Ale przy okazji ma też kilka problemów. Po pierwsze, pieniądze ukradł, przez co kolejny rok ma spędzić w więzieniu. Po drugie, narzeczonej wmówił, że wyjeżdża służbowo do Nowego Jorku...

Tak wygląda punkt wyjścia zwariowanej kryminalnej komedii romantycznej, która stara się odpowiedzieć na postawione na początku filmu pytanie: Jak ukraść 100 milionów - i przeżyć? To będzie jazda bez trzymanki!

"Jak ukradłem 100 milionów" w kinach od 9 lutego!