Już 16 kobiet oskarża dyrektora Teatru Bagatela

7 kolejnych kobiet związanych z Teatrem Bagatela zgłosiło, że były mobbingowane i molestowane przez dyrektora Henryka Jacka Schoena. Ten ma złożyć dzisiaj wyjaśnienia na ręce prezydenta Jacka Majchrowskiego.

Alina Kamińska jest jedną z aktorek Teatru Bagatela, która oskarża dyrektowa placówki mobbing i molestowanie seksualne /Damian Klamka / East News

Oskarżenia pod adresem dyrektora kieruje kolejne 7 osób - to pracownice i kobiety współpracujące z teatrem. Dołączają one do już 9 osób, które zarzucają Schoenowi molestowanie i mobbing. Jeszcze dziś dyrektor teatru ma złożyć prezydentowi miasta Jackowi Majchrowskiemu wyjaśnienia dotyczące oskarżeń.

Dyrektor teatru anulował także premierę nowego spektaklu "Żyd z wesela", która planowana była na 6 grudnia.

Ekipa aktorów miała wyrazić poparcie dla aktorek oskarżających dyrektora o molestowanie.



Aktorka Alina Kamińska - jedna z 9 pracownic, które zarzucają Henrykowi Jackowi Schoenowi mobbing i molestowanie seksualne - opisała w rozmowie z RMF FM, jak miał wyglądać mobbing i molestowanie ze strony dyrektora teatru.

- To było całowanie w usta, język w uchu, dotykania, propozycje przyjścia do domu, pytania: "kiedy go zaproszę", opowiadanie, co będzie ze mną robił - mówi aktorka.



- Przez lata się z tym borykałyśmy, nie potrafiłyśmy znaleźć w sobie odwagi, żeby o tym powiedzieć, żeby to się skończyło... - dodaje Kamińska.

Po ujawnieniu sprawy Henryk Schoen spotkał się wczoraj z dziennikarzami - po długich namowach i wyłącznie w obecności prawnika i żony.

- Stanowczo oświadczam, że żaden, podkreślam: żaden, z tych zarzutów nie jest prawdziwym zarzutem. Jest to wszystko nieprawda. (...) Znam fakty tylko z pisma, które dostałem od pana prezydenta Majchrowskiego - przekonywał Henryk Schoen.

Pytany, za co w takim razie przepraszał swoje pracownice - twierdzą one bowiem, że słowa przeprosin padły, dyrektor stwierdził: - Nieprawda. Nigdy nie było sytuacji takiej, że za jakieś absurdalne rzeczy przepraszałem.



Z kolei w odpowiedzi na uwagę dziennikarki, że słyszała nagranie, na którym Schoen przeprasza pracownice, wyraźnie zdenerwowany dyrektor rzucił: - Bardzo proszę, kończymy rozmowę.

Teatr Bagatela świętuje właśnie 100-lecie istnienia: uroczyste otwarcie miało miejsce 25 października 1919 roku.



Henryk Jacek Schoen jest dyrektorem naczelnym i artystycznym placówki od 1999 roku. W tej chwili stały zespół teatru tworzy 18 aktorek i 21 aktorów.



Malwina Zaborowska