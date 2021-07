Justin Chambers zagra Marlona Brando w serialu o tworzeniu "Ojca chrzestnego"

​Piętnaście nowych osób pojawiło się w obsadzie serialu "The Offer", który będzie opowieścią o kulisach powstania "Ojca chrzestnego" Francisa Forda Coppoli. Prawdopodobnie najciekawszym nazwiskiem w tym zaciągu jest Justin Chambers, któremu przypadnie rola Marlona Brando, legendarnego aktora, który w "Ojcu chrzestnym" zagrał postać dona Vita Corleone. Za tę rolę został nagrodzony Oscarem.

Marlon Brando jako Vito Corleone /Mary Evans Picture Library /East News

Po tym jak, półtora roku temu niespodziewanie odszedł z serialu "Chirurdzy", w którym grał od 15 lat i wystąpił w 350 odcinkach, Justin Chambers zrobił sobie krótką przerwę od aktorstwa. Teraz powróci w serialu "The Offer". I to powróci z przytupem, bo zagra w nim samego Marlona Brando. Serial przygotowywany jest przez platformę streamingową Paramount+, a jego scenariusz oparto na wspomnieniach producenta Ala Ruddy’ego.

Zdjęcie Justin Chambers / MediaPunch/face to face / East News

Pilot i finał serialu wyreżyseruje Dexter Fletcher ("Rocketman"). Scenarzystką i showrunnerką serialu jest Nikki Toscano. W obsadzie serialu "The Offer" już wcześniej znaleźli się Miles Teller i Dan Fogler. Pierwszy wciela się w postać Ala Ruddy’ego, drugiemu przypadła w udziale rola reżysera "Ojca chrzestnego", Francisa Forda Coppoli. W serialu pojawią się także Matthew Goode, który zagra producenta Roberta Evansa, Giovanni Ribisi (Joe Colombo), Colin Hanks (Barry Lapidus) i Juno Temple (Bettye McCartt).

Lista nowych nabytków serialu "The Offer" jest długa. Znaleźli się na niej m.in. Burn Gorman ("The Expanse"), który wcieli się w postać Charlesa Bluhdorna, Patrick Gallo ("Irlandczyk"), który zagra Mario Puzo oraz Josh Zuckerman ("Austin Powers i Złoty Członek"), któremu przypadła w udziale rola Petera Barta, Meredith Garretson (zagra młodą Ali McGraw), Nora Arnezeder (w rol żony Ruddy’ego, Francoise Glazer), Paul McCrane (jako Jack Ballard), Anthony Skordi (Carlo Gambino), Jake Cannavale (Caesar), James Madio (Gino), Michael Rispoli (Tommy Lucchese), Stephanie Koenig (Andrea Eastman), Frank John Hughes (Frank Sinatra) oraz Danny Nucci (kongresman Mario Biaggi). Angaż do "The Offer" dostał też także legendarny kulturysta Lou Ferrigno, który jako pierwszy wcielał się w rolę Niesamowitego Hulka. Teraz zagra Lenny’ego Montanę, byłego zapaśnika, który w "Ojcu chrzestnym" wcielił się w postać Luki Brasiego.

