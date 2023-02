Juliette Binoche i Ralph Fiennes znowu razem na ekranie. Pojawią się w "Odysei" Homera

Juliette Binoche i Ralph Fiennes w "Odysei" Homera

Zdjęcia do filmu "The Return" mają rozpocząć się wiosną bieżącego roku. Jego premiera zaplanowana została na 2024 rok. Filmowcy odwiedzą z kamerami Korfu, Peloponez, a potem przeniosą się do Włoch.

Reżyserem filmu będzie Uberto Pasolini ("Nieszczególne miejsce"), a w obsadzie "The Return" obok Juliette Binoche i Ralpha Fiennesa jest jeszcze Charlie Plummer ("Polegaj na mnie").

Po dwudziestoletniej tułaczce, zabiedzony i trudny do rozpoznania Odyseusz (Fiennes) zostaje wyrzucony na brzegach Itaki. Król w końcu powrócił do domu, ale w jego ojczyźnie wiele się zmieniło od czasu, gdy wyruszał na wojnę trojańską. Jego ukochana żona Penelopa (Binoche) jest więźniem w swoim własnym domu, otoczona przez liczne grono ambitnych absztyfikantów, którzy chcą, aby wybrała ich na swojego nowego męża - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu.

Syn Odyseusza i Penelopy, wychowujący się bez ojca, Telemach (Plummer), musi liczyć się ze śmiercią z rąk amatorów do ręki matki, którzy widzą w nim przeszkodę w zdobyciu Penelopy i jej królestwa. Odyseusz też się zmienił. Naznaczony wojennymi bliznami nie jest już tak nieustraszonym wojownikiem, jakim pamiętają go ludzie. Będzie jednak musiał stawić czoła swojej przeszłości, by odnaleźć siłę potrzebną do uratowania swojej rodziny i odzyskania miłości, którą stracił.

Juliette Binoche, Ralph Fiennes i "Angielski pacjent"

Projekt filmu "The Return" pojawił się na targach filmowych zorganizowanych z okazji Festiwalu Filmowego w Berlinie. Prawa do jego dystrybucji w Polsce nabyła firma Monolith. Film Pasoliniego cieszy się dużym powodzeniem.

Ostatni raz, gdy Fiennes i Binoche zagrali w jednym filmie, zakończyło się to dziewięcioma Oscarami dla "Angielskiego pacjenta" (1996) w reżyserii Anthony’ego Minghelli.

Binoche zagrała tam Hanę, pielęgniarkę, która w ostatnich dniach włoskiej kampanii podczas drugiej wojny światowej opuszcza swój oddział, by zaopiekować się poparzonym mężczyzną (Fiennes). Oczekujący na śmierć pacjent opowiada jej historię swojej nieszczęśliwej miłości.