Julianne Moore: Rude włosy i blada cera? Sugerowano, by poprawiła swój wygląd

Wiadomości

Przez lata kariery Julianne Moore zdobyła ogromne grono fanów, którzy podziwiają ją za talent i oryginalną urodę. Jak się okazuje są jednak tacy, którzy uważają, że aktorka ma sporo do zrobienia w kwestii dbania o swój wygląd. W ostatnim wywiadzie laureatka Oscara za rolę w filmie "Motyl Still Alice" przyznała, że w pewnym momencie swojej kariery usłyszała od osoby związanej z przemysłem filmowym, by "postarała się wyglądać lepiej".

Julianne Moore w filmie "Boogie Nights" /Image Capital Pictures / Film Stills / Agencja FORUM