Sands ma również na koncie występy w telewizyjnych produkcjach. Na małym ekranie zadebiutował już w 1984 roku rolą greckiego żołnierza w serialu BBC "The Box of Delights". W animowanej serii "Przygody Jackie Chana" użyczał głosu postaci Valmonta, z kolei we francuskim serialu historycznym "Napoleon" przypadła mu w udziale rola Klemensa von Metternicha. Aktora oglądaliśmy też w serialach: "Smallville" (wcielił się w postać biologicznego ojca Supermana), "24 godziny" (terrorysta Vladimir Bierko) czy "Dexter" (Miles Castner).

Julian Sands: Monodram o Haroldzie Pinterze i poezje Johna Keatsa

Jedną z najważniejszych ról Sandsa jest występ w monodramie "A Celebration of Harold Pinter". Projekt spektaklu powstał w 2005 roku, kiedy Sands zaproponował Haroldowi Pinterowi zaadaptowanie sceniczne zestawu jego wierszy. Ostateczne szlify nadał monodramowi John Malkovich.

Spektakl jest spotkaniem z aktorem filmowym, grającym niezwykłego dramaturga teatralnego. Sands i Malkovich stworzyli monodram, przedstawiający Harolda Pintera nie tylko jako znanego wszystkim artystę. Dzięki spektaklowi poznajemy go także, jako człowieka, ze wszystkimi jego przywarami i zmiennymi nastrojami.

"The New York Times", recenzując spektakl Sandsa, napisał "Czuje się tu obecność Pintera...".

W 2021 roku Sands był gościem toruńskiego festiwalu Camerimage, gdzie zaprezentował swój program "Keats, Shelley, Ghosts and Lovers". W trakcie występu we własnej reżyserii aktor zaprezentował wiersze Johna Keatsa i Percy’ego Bysshe Shelleya. W postać Percy'ego Bysshe Shelleya gwiazdor wcielił się wcześniej w filmie "Gotyk" w reżyserii Kena Russella.

Julian Sands: Życie prywatne

Pierwszą żoną Juliana Sandsa była brytyjska dziennikarka Sarah Harvey. Małżeństwo przetrwało jednak tylko trzy lata (1984-87). Ze związku z Harvey Sands ma syna.

W 1990 roku aktor poślubił dziennikarkę Evgenię Citkowitz, córkę pisarki Caroline Blackood i kompozytora oraz pianisty Israela Citkowitza. Para doczekała się dwóch córek.

Julian Sands z żoną Evgenią Citkowitz

Od 2020 roku Julian Sands mieszka z rodziną w Los Angeles.

Julian Sands zaginął w górach Kalifornii

13 stycznia Julian Sands zaginął podczas wędrówki w górach w Kalifornii.

Aktor ostatni raz aktor widziany był w okolicy Mount Baldy w górach San Gabriel, między Los Angeles a San Bernardino w Kalifornii. Od tamtej pory Sands nie daje znaku życia.



Ratownicy zaczęli szukać zaginionego już piątek (13 stycznia), ale w sobotę po południu zostali wycofani ze względu na trudne warunki pogodowe oraz zagrożenie zejścia lawin. Od niedzieli (15 stycznia) poszukiwania prowadzone są z powietrza: z pokładu śmigłowca oraz przy pomocy dronów.

Brytyjski aktor nadal jest poszukiwany, jednak jego szanse na przeżycie w trudnych, zimowych warunkach, są z każdym dniem coraz mniejsze.

"Będziemy kontynuować poszukiwania na ziemi, kiedy tylko poprawi się pogoda i będzie to bezpieczne dla naszych ratowników. Nie mamy planowanej daty zakończenia" poszukiwań" - przekazał rzecznik władz San Bernardino, które kierują akcją poszukiwawczą w rejonie Mount Baldy.