Julia Wieniawa z ciążowym brzuszkiem. "To film bliski mojemu sercu"

"Dalej jazda!" już w kinach

Już 3 stycznia do kin w całej Polsce trafia pełna humoru i wzruszeń komedia obyczajowa "Dalej jazda" , w reżyserii Mariusza Kuczewskiego, autora scenariuszy m. in. "Listów do M." i "Znachora".

W jednej z ważnych ról w filmie wystąpiła Julia Wieniawa . Wciela się ona w Justynę Gugulak, wnuczkę głównych bohaterów granych przez Mariana Opanię i Małgorzatę Rożniatowską. Justynka ma właśnie wydać na świat najmłodszego członka rodziny. Premierowo prezentujemy scenę z filmu, w której poznajemy cały klan Gugulaków!

"To film bliski mojemu sercu, bo pokazuje rodzinę w jej najbardziej autentycznym i czasem szalonym wydaniu" - mówi Wieniawa.

Julia Wieniawa: zdolna i pracowita

Julia Wieniawa po raz kolejny udowadnia, że jest zdolna i pracowita. Młoda aktorka stworzyła wiarygodną postać, partnerując gwiazdom polskiego filmu. Na ekranie pojawia się u boku Wiktora Zborowskiego, Mariana Opanii, Małgorzaty Rożniatowskiej, Anity Sokołowskiej i Mariusza Drężka.

"To jest naprawdę zdolna dziewczyna, więc praca była lekka, łatwa i przyjemna" - wyznał Wiktor Zborowski.

Postać Justyny, młodej kobiety w zaawansowanej ciąży, wnosi do filmu nutę ciepła i humoru. Scenariusz w zabawny sposób pokazuje jej zmagania z ekscentryczną rodziną, w tym z dziadkami Gugulakami (granymi przez Mariana Opanię i Małgorzatę Rożniatowską), którzy mają swoje niekonwencjonalne pomysły na życie. Relacja Justyny z narzeczonym oraz jej reakcje na rodzinne konflikty sprawiają, że łatwo zyskuje sympatię widzów.

Julia Wieniawa w filmie "Dalej jazda!"

"Dalej jazda": fabuła, zwiastun, premiera

"Dalej jazda" to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy - Ela i Józiek - postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.



Film na ekranach polskich kin od 3 stycznia 2025 roku.