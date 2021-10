Julia Wieniawa ogłosiła radosną nowinę! Nie była na to gotowa z żadnym innym

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki: Zakochana para

Julia Wieniawa ma za sobą kilka medialnych związków. Gdy dopiero zaczynała karierę w show-biznesie

, ogromne emocje wzbudzała jej relacja z Antonim Królikowskim . U boku aktora spędziła niemal dwa lata. Kilka miesięcy po rozstaniu związała się z Aleksandrem Milwiwem-Baronem. Romans z muzykiem grupy Aformental nie trwał jednak długo. Rozeszli się po zaledwie kilku miesiącach.

O swoim kolejnym związku aktorka długo nie chciała mówić. Dopiero po jakimś czasie przyznała, że po zakończeniu relacji z Baronem odnalazła szczęście w ramionach Nikodema Rozbickiego . Wkrótce minie rok odkąd oficjalnie są parą. Łączące aktorską parę uczucie kwitnie.

Julia Wieniawa: Wielka zmiana

Julia Wieniawa w jednym z niedawnych wywiadów wyznała, że z Nikodemem mieli się ku sobie już od wielu lat. Aktorka musiała jednak dojrzeć do tego, by związać się z kolegą z branży na poważnie. W rozmowie z Pomponikiem przyznała, że niedawna wspólna podróż po Europie jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyła.



Julia Wieniawa: Kobieta sukcesu 1 / 10 Julia Wieniawa debiutowała w występach scenicznych w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Teatrze Muzycznym Roma. W latach 2012-2014 występowała w musicalach wraz z Autorską Szkołą Musicalową Macieja Pawłowskiego oraz w projekcie Rock Opera "Szambalia" w reżyserii Macieja Pawłowskiego w Teatrze Rose w Londynie. Ponadto brała udział w zajęciach aktorskich Ogniska Teatralnego "u Machulskich" oraz zajęciach przygotowujących do wyższych szkół teatralnych i filmowych w Atelier Aktorskim Pilaszewskiej i Nowakowskiej. Największą popularność przyniosła jej rola Pauli w telewizyjnej "rodzince.pl" (na zdjęciu). Młoda aktorka zagrała również w takich serialach jak: "Klan" (2014), "Na dobre i na złe" (2016), "Na Wspólnej" (2017) czy "Druga szansa" (2017). Źródło: Agencja FORUM Autor: TVP udostępnij

To wtedy gwiazda miała podjąć decyzję, na którą nie była gotowa z żadnym innym partnerem. Uznała, że to odpowiedni czas, by zamieszkać z ukochanym. Rozbicki wprowadził się do jej mieszkania na warszawskim Żoliborzu. Wieniawa przyznaje, że to dla niej w pewnym sensie przełomowe wydarzenie.

"Dobrze nam się mieszka. Ja rzeczywiście nigdy nie mieszkałam z nikim wcześniej, tylko było takie pomieszkiwanie u siebie. Ale stwierdziliśmy, że żeby to miało jakiś sens, żeby się lepiej poznać i w ogóle, to zamieszkanie razem było kluczowe, przełomowe i fajne, bo oboje bardzo dużo pracujemy, bo ja mam bardzo dużo 'dżobów' i tak byśmy się mijali, a dzięki temu, że mieszkamy razem, to wszystkie wolne chwile spędzamy razem" - stwierdziła Wieniawa.