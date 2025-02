Julia Roberts w mocnym thrillerze od europejskiego mistrza. Kiedy premiera?

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

"After the Hunt", najnowszy film Luki Guadagnino, trafi do amerykańskich kin w październiku 2025 roku. W obsadzie thrillera znalazły się głośne nazwiska, między innymi Julia Roberts i Andrew Garfield.

Zdjęcie Julia Roberts / Presley Ann / Stringer / Getty Images