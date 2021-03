Julia Roberts: Najpiękniejszy uśmiech świata

Mało kto wie, że filmy, w których zagrała Julia Roberts, zarobiły na całym świecie w sumie już 2,5 miliarda dolarów. We wtorek Polsat Seriale przypomni jeden z nich - "Zakładnika z Wall Street" Jodie Foster, w którym gwiazda kina pojawiła się u boku George'a Clooneya.

Julia Roberts - dziś zaliczana do najpopularniejszych i najlepiej zarabiających hollywoodzkich aktorek

Julia Roberts - dziś zaliczana do najpopularniejszych i najlepiej zarabiających hollywoodzkich aktorek - w młodości nie planowała kariery artystycznej, lecz medyczną (chciała zostać lekarzem weterynarii). Zdanie zmieniła dopiero w wieku 17 lat. Wyjechała wówczas do Nowego Jorku, gdzie rozpoczęła pracę modelki i zapisała się do szkoły aktorskiej.

Po raz pierwszy przed kamerami stanęła w 1986 roku u boku swojego brata Erica w dramacie "Blood Red". Niestety w wyniku różnych perturbacji film trafił na ekrany dopiero dwa lata później. Wcześniej widzowie mogli zobaczyć młodą aktorkę m.in. w komedii "Mystic Pizza", w której udowodniła, że ma spory potencjał i jeśli zostanie on odpowiednio wykorzystany, Roberts może w krótkim czasie zostać gwiazdą.

W 1989 roku Roberts zagrała w "Stalowych magnoliach", gdzie wcieliła się w Shelby Eatenton Latcherie. Ta kreacja przyniosła jej Złotego Globa (za najlepszą drugoplanową rolę) oraz pierwszą nominację do Oscara. Film Herberta Rossa opowiadał o sześciu kobietach, które regularnie spotykają się w salonie kosmetycznym, by tam rozmawiać o życiu, miłości oraz problemach w domu i pracy.

Wideo "Stalowe magnolie": Official Trailer

Rok później Roberts stworzyła jedną z najsłynniejszych kreacji w historii kina, która przyniosła jej kolejnego Złotego Globa i nominację do Oscara. W filmie "Pretty Woman" (1990) artystka wcieliła się w kobietę lekkich obyczajów. Jej bohaterka, Vivian, zostaje zatrudniona na tydzień przez bogatego biznesmena (Richard Gere) - mieszka z nim w ekskluzywnym hotelu, uczestniczy w bankietach, balach i wytwornych spotkaniach. Wraz z upływem czasu odkrywa jednak, że z pracodawcą łączy ją coś więcej... Produkcja Garry'ego Marshalla to prowokujący do pytań film o poszukiwaniu szczęścia, które tak naprawdę często jest na wyciągnięcie ręki.

Wideo Pretty Woman Official Trailer

Po "Pretty Woman" Roberts została przez niektórych zaszufladkowana jako aktorka stworzona do ról w komediach romantycznych. Na szczęście w 1991 roku filmem "Sypiając z wrogiem" udowodniła, że doskonale radzi sobie również w innym repertuarze. W obrazie Josepha Rubena zagrała ofiarę przemocy domowej. Z mężem Martinem tworzy z pozoru udane małżeństwo, jednak tak naprawdę tylko czeka na moment, w którym będzie mogła uwolnić się od domowego koszmaru. Udaje jej się uciec, zostaje oficjalnie uznana za martwą i pod przybranym nazwiskiem rozpoczyna nowe życie. Jej szczęście nie trwa jednak wiecznie...

Wideo "Sypiając z wrogiem": Trailer

Kolejna bardzo udana produkcja z udziałem artystki to "Raport Pelikana" (1993) - zrealizowany na podstawie powieści Johna Grishama. Gwiazda wcieliła się tu w postać młodej, odważnej studentki prawa, która postanawia wraz z energicznym reporterem (Denzel Washington) rozwikłać tajemnicę śmierci dwóch sędziów.