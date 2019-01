Julia Roberts najlepsza od dawna

Krytycy są zgodni - w filmie "Powrót Bena" Julia Roberts zagrała jedną z najlepszych ról od lat. Aktorka wciela się w kochającą, ale i stanowczą matkę uzależnionego od narkotyków syna, który przyjeżdża do domu na święta. Postawiona pod ścianą musi zdecydować, czy lepiej wspierać, czy kontrolować.

Julia Roberts w scenie z filmu "Powrót Bena" /materiały prasowe

"Od samego początku fascynował mnie pomysł wyjściowy tej opowieści: że kamera jest zwrócona na całą rodzinę i na wszystkich jej członków z osobna. Bardzo często w przypadku liczniejszej obsady z góry wiadomo, że dwie, trzy osoby będą na pierwszym planie, cała reszta to tło. Tutaj jest całkiem odwrotnie. To, co robiły, co mówiły i myślały poszczególne osoby, wpłynęło na moje postrzeganie tej historii, ale też na postrzeganie wzajemnych relacji. Tylko dzięki temu mogliśmy naprawdę zrozumieć, czym dla filmowych Burnsów jest rodzina i jak radzą sobie z tą trudną sytuacją" - opowiada Roberts.



Nie wszyscy wiedzą, że filmy z Julią Roberts zarobiły na całym świecie w sumie już 2,5 miliarda dolarów.



Pierwszy raz zwróciła na siebie uwagę widzów doskonale przyjętą rolą w "Mystic Pizza". Następnie dzięki "Stalowym magnoliom" otrzymała pierwszą nominację do Nagrody Akademii Filmowej. Jej kolejny film, "Pretty Woman" był najbardziej kasowym obrazem 1990 roku i przyniósł Julii drugą nominację do Oscara. W 1997 zagrała w hicie "Mój chłopak się żeni", oraz w "Mamuśce" z Susan Sarandon i Edem Harrisem.



Rok 1999 to role w dwóch kinowych przebojach: "Notting Hill" i "Uciekająca panna młoda". W roku 2000 zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za występ w "Erin Brokovich". Potem zagrała jeszcze w trzech filmach Stevena Soderbergha: "Ocean’s Elven", "Ocean’s Twelve" i "Full Frontal. Wszystko na wierzchu".



W 2010 Julia Roberts wystąpiła w opartym na bestsellerowej powieści Elizabeth Gilbert filmie Ryana Murphy’ego "Jedz, módl się, kochaj". Za rolę w "Sierpniu w hrabstwie Osage" z 2013 roku otrzymała nominację do Oscara, Złotego Globu oraz nagród Screen Actors Guild i Critics’ Choice. Roberts otrzymała też nominacje do nagród Emmy i SAG za występ w "Odruchu serca" HBO (2014).



Niedawno zagrała w "Cudownym chłopaku" z Jacobem Tremblayem i Owenem Wilsonem. Na małym ekranie gra natomiast w serialu Amazona "Homecoming", którego premiera miała miejsce w listopadzie 2018.



Aktorka tak mówi o swoim zawodzie: W aktorstwie wyznaję wiele zasad, ale jedna z nich brzmi: Im bardziej jesteś otwarta, wrażliwa, odsłonięta, tym lepiej grasz, budujesz głębsze więzi. Kieruję się nią od lat i działa niemal zawsze.