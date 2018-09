Julia Roberts i Daniel Moder: Na przekór plotkom razem od 16 lat

Julia Roberts i Daniel Moder są małżeństwem od 16 lat. Para rzadko pojawiała się razem, co spowodowało masę plotek na temat ich relacji.

Julia Roberts i jej mąż Daniel Moder w Santa Monica w Kalifornii (2012) /Frederick M. Brown /Getty Images

Plotki o kryzysie w ich małżeństwie pojawiły się w 2017 roku. Tymczasem oni spędzali wspaniałe wakacje w Chorwacji. Aktorka, która całe życie zmaga się z krytyką i kłamstwami na swój temat, nie mogła tego już znieść.

Dotąd Julia Roberts unikała mówienia o swoim życiu prywatnym w wywiadach. Nie miała też do czynienia z internetem. Niedawno założyła konto na portalu społecznościowym Instagram i zaczęła publikować na nim zdjęcia. Najpierw z filmów, a potem także prywatne, np. takie, na którym czule przytula męża Daniela Modera, zaprzeczając jednocześnie wszelkim domysłom o kryzysie.

Zawstydza hejterów

Na tym nie koniec. Aktorka czyta uważnie komentarze na swój temat i odpowiada na nie. Ktoś ostatnio skrytykował jej ciemny lakier do paznokci, a ona z satysfakcją odpisała mu co to za kolor i dlaczego akurat go użyła. Skutecznie zawstydziła krytykanta.

Mało tego, aktorka, która 28 października skończy 51 lat, chętnie pokazuje zdjęcia bez makijażu, udowadniając, że nie ma kompleksów na punkcie swojej urody.

Julia Roberts, laureatka Oscara, jedna z najsłynniejszych gwiazd współczesnego kina, kończy w sobotę, 28 października, 50 lat. Co ciekawe, Roberts - dziś zaliczana do najpopularniejszych i najlepiej zarabiających hollywoodzkich aktorek - w młodości nie planowała kariery artystycznej, lecz medyczną (chciała zostać lekarzem weterynarii). Zdanie zmieniła dopiero w wieku 17 lat. Wyjechała wówczas do Nowego Jorku, gdzie rozpoczęła pracę modelki i zapisała się do szkoły aktorskiej.

Z dala od zgiełku

Popularność Julii Roberts przyszła wraz z rolą w "Pretty Woman" w 1990 roku. Jedni zachwycali się jej wyglądem i talentem, inni krytykowali. - Za wysoka, by być dziewczynką. Za mało elegancka, jak na damę. Zawsze nie taka, jak trzeba - komentowała gorzko.



Zmiana nadeszła po roku 2000 i roli w "The Mexican". Aktorka poznała wtedy operatora filmowego Daniela Modera. On był wtedy żonaty i podobno Julia zapłaciła sporą sumę jego partnerce, by ta zgodziła się na rozwód. W 2002 roku pobrali się.

Z ugruntowaną pozycją jednej z najlepiej zarabiających gwiazd, aktorka zaczęła wić swoje gniazdko z dala od mediów na farmie w Nowym Meksyku. Julia i Daniel mają troje dzieci (bliźnięta Hazel Patricia i Phinnaeus Walter oraz syna Henry’ego Daniela). Dzielą czas między ranczo, mieszkanie w Nowym Jorku a pracę w filmach.

