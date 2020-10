Julia Kijowska w thrillerze Michała Szcześniaka "Fisheye" [zwiastun]

"Fisheye" to jeden z najciekawszych filmowych debiutów reżyserskich ostatnich lat. Thriller Michała Szcześniaka, z Julią Kijowską w roli głównej, trafi na ekrany polskich kin 13 listopada. Pojawił się właśnie zwiastun produkcji!

Izolacja - to słowo nabrało nowej treści w czasach pandemii. W nagrodzonym na tegorocznym Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w Koszalinie thriller Michała Szcześniaka "Fisheye" główna bohaterka, Anna, mierzy się z ekstremalną sytuacją, jaką jest nieoczekiwane, całkowite odcięcie od świata.

Grająca ją Julia Kijowska, pamiętna z takich filmów jak "Drogówka" Wojciecha Smarzowskiego, "Zjednoczone Stany Miłości" Tomasza Wasilewskiego, "Nina" Olgi Chajdas czy "Miłość" Sławomira Fabickiego, wyznała, co dla niej oznaczała praca na planie.

"Chcieliśmy, żeby tak jak w dobrym kinie gatunkowym, ta opowieść miała wymiar metaforyczny. Dla mnie to była opowieść o psychicznym czyśćcu i o utracie" - stwierdziła aktorka.



Jednym z partnerów Kijowskiej na planie filmowym był Piotr Adamczyk jako enigmatyczny (do czasu) porywacz. Swoją opinię na temat gry koleżanki wyraził w sposób jednoznacznie entuzjastyczny.

"To, co zrobiła Julka było wspaniałe. I to, że tak świetnie zagrała zupełnie mnie nie zaskoczyło" - powiedział aktor.



W Koszalinie Kijowskiej przypadł Jantar 2020 za główną rolę kobiecą. A "Fisheye" otrzymał już zaproszenia na kolejne festiwale, tym razem zagraniczne - weźmie udział w Annual Whitaker St. Louis International Film Festival w USA oraz w festiwalu kina niezależnego Revelation Perth w Australii.

Fisheye to wizjer, a zarazem jedyny kontakt ze światem Anny (Kijowska), która właśnie dokonała wielkiego odkrycia naukowego. Niestety nie dane jest jej nacieszyć się owocami swej pracy. Zostaje porwana i poddana obserwacji w zamknięciu. Przez tytułowy wizjer śledzi życie najbliższych, którzy nie szczędzą wysiłków, by ją odszukać. Jednocześnie nawiązuje skomplikowaną relację z porywaczem (Adamczyk). Zdesperowana kobieta zaczyna rozumieć, że aby się uwolnić, musi rozwikłać tajemnicę z przeszłości.

Film "Fisheye" zadebiutuje na ekranach polskich kin 13 listopada!