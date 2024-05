Judi Dench jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek brytyjskiego pochodzenia. Zagrała w ogromnej liczbie filmów, była wielokrotnie nominowana do Oscarów, otrzymała jedną statuetkę za rolę w filmie "Zakochany Szekspir" , zdobywczyni kilku Nagród BAFTA i Złotych Globów.

Doceniano ją za role w filmach "Belfast", "Pani Henderson", a wielu pamięta aktorkę dzięki roli M w filmach o Jamesie Bondzie.

Judi Dench: Chciała jeszcze pracować

Jeszcze niedawno Judi Dench mówiła, że nie ma zamiaru kończyć swojej kariery. W związku z problemem ze wzrokiem, aktorka musiała polegać na innych.

"Ktoś zawsze więc przychodzi i mi je czyta. Zazwyczaj jest to moja córka lub agent albo któryś z przyjaciół. W sumie mi się to podoba, mogę bowiem siedzieć i wszystko sobie wyobrażać" - mówiła jakiś czas temu.

Opowiadała o chorobie z dystansem, wspominając zabawne sytuacje. W jednym z wywiadów sprzed lat przypomniała sytuację, do jakiej doszło na planie filmu "Branagh Theatre Live: The Winter’s Tale" z 2015 roku.

"Kilka lat temu kręciliśmy 'Zimową opowieść' z Kennethem Branaghem, w której zagrałam Paulinę. Na koniec wygłaszałam długie przemówienie skierowane do jego bohatera. Pamiętam, jak mniej więcej po trzech tygodniach prób w Garrick Theatre, Kenneth powiedział mi: 'Judi, gdybyś przesunęła się jakieś dwa metry w prawo, mówiłabyś tę kwestię do mnie, a nie do ściany'. Naprawdę liczę na to, że w podobnych sytuacjach ludzie będą mnie uświadamiać" - wyznała Dench.



Judi Dench: Smutne doniesienia

W ostatnich dniach Judi Dench wzięła udział w wydarzeniu Chelsea Flower Show, w trakcie którego zapytano ją o nadchodzące premiery z jej udziałem. 89-letnia aktorka zaprzeczyła, by w ostatnim czasie brała udział w nowych projektach. A do tego wyznała wprost:

"Nie, nie. Ja już nawet nie widzę!".

Wygląda na to, że choroba w ostatnim czasie bardzo się rozwinęła i praca na planie jest niemożliwa nawet z pomocą najbliższych. Jednak nie oznacza to, że nie jest zajęta. Obecnie skupia się na promocji książki "Shakespeare: The Man Who Pays The Rent", a także wraz Gylesem Brandrethem będą zapierać widzów w podróż po aktorskich wspomnieniach.