Judi Dench: Debiut na okładce "Vogue'a"

Gwiazdą czerwcowej okładki brytyjskiego "Vogue’a" jest Judi Dench. 85-letnia aktorka jest najstarszą osobą, jaka kiedykolwiek pojawiła się na froncie tego modowego magazynu.

Judi Dench jest najstarszą osobą, jaka pojawiła się na okładce magazynu "Vogue" /Samir Hussein /Getty Images

Magazyny pokroju "Vogue’a" preferują na okładkach młodsze bohaterki, ale dla takiej ikony sztuki aktorskiej i kobiecości jak Judi Dench, "biblia mody" postanowiła zrobić wyjątek.

Sensacyjną informację, że to właśnie ta aktorka będzie twarzą czerwcowego numeru brytyjskiego "Vogue’a", magazyn najpierw podał na swoim Instagramie.



Na okładkowym zdjęciu Dench patrzy na czytelników swoimi błękitnymi oczami, ma na sobie kwiecistą bluzkę Dolce&Gabbana. Sesję wykonano jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa.

To pierwsza okłada "Vogue’a" w dorobku Dench. Co jednak ważniejsze, aktorka przeszła do historii jako najstarsza osoba, która pojawiła się na okładce "biblii mody".

W wywiadzie, którego udzieliła magazynowi, zarzeka się, że nigdy nie pójdzie na emeryturę, opowiada o swoim pierwszym tatuażu, który zrobiła w wieku 81 lat, a także o pasji sadzenia drzew. Nie zabrakło też bieżących wątków - gwiazda opowiada o tym, jak radzi sobą z kwarantanną.

Dench znana jest na całym świecie za sprawą postaci M, szefowej brytyjskiego wywiadu, zagranej w siedmiu filmach z serii o Jamesie Bondzie.

Przez większość kariery związana była z teatrem. Pierwszą dużą kreację filmową stworzyła w wieku 51 lat w obrazie "Pokój z widokiem". Jest laureatką Oscara za drugoplanową rolę w "Zakochanym Szekspirze".