Jude Law został ojcem. To jego szóste dziecko

Jude Law przywitał na świecie swoją szóstą pociechę. "To takie wspaniałe!" - przyznał aktor w w rozmowie z Jimmym Fallonem.

Kilka miesięcy temu media obiegła informacja o cichym ślubie aktora. Niedługo później Jude i Law i jego żona Phillipa Coan przekazali radosną nowinę o tym, że spodziewają się dziecka.

Narodziny malucha przypadły na trudny czas izolacji i zagrożenia koronawirusem. Okazuje się, że para już przywitała na świecie maleństwo. W ostatnim wywiadzie z Jimmym Fallonem, Jude Law potwierdził wieść o narodzinach dziecka. Przyznał też, że w czasie pandemii ogromną zaletą jest posiadanie ogrodu, który okazał się świetną inwestycją.

"Zakochałem się w swoim ogrodzie. Zdałem sobie sprawę, że jestem szczęściarzem, bo mam ten ogród. Mieliśmy najpiękniejszą wiosnę, była jak błogosławieństwo w czasie tego całego szaleństwa. Dostałem bzika na punkcie mojej glicynii. Dosłownie obserwowałem, jak rośnie. No, ale i tak na szczycie tego wszystkiego jest fakt, że mam dziecko" - przyznał aktor.



Dziennikarz pogratulował parze. Law nie krył szczęścia. "Jest naprawdę wspaniale. Czujemy się błogosławieni, że żyjemy w czasach, w których możemy jako rodzina po prostu odpocząć i cieszyć się swoją obecnością każdego dnia" - przyznał szczęśliwy ojciec.

