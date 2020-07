To będzie szansa na prawdziwy popis talentu tego cenionego aktora. Jude Law wcieli się w rolę klasycznego czarnego charakteru - Kapitana Haka, w przygotowywanej właśnie przez studio Disneya aktorskiej wersji opowieści o Piotrusiu Panie.

Jude Law zagra Kapitana Haka /Frederick M. Brown /Getty Images

Zatytułowany "Peter Pan & Wendy" film wyreżyseruje David Lowery na podstawie scenariusza Toby'ego Halbrooksa. Informację o udziale popularnego aktora w tym projekcie podał portal "Variety".

Reklama

To nie pierwszy raz, kiedy studio Disneya sięga po klasyczną powieść autorstwa J.M. Barriego o chłopcu, który nie chciał dorosnąć. W 1953 roku animowanego "Piotrusia Pana" nakręciło trio reżyserskie Hamilton Luske, Wilfred Jackson oraz Clyde Geronimi. W kolejnych latach powstawały też inne firmy zainspirowane zarówno powieścią Barriego ("Hook", "Piotruś. Wyprawa do Nibylandii"), ale i samym autorem ("Marzyciel").

Jeśli Jude Law przyjmie rolę Kapitana Haka (rozmowy wciąż trwają), będzie kolejnym aktorem, który zagra tę ikoniczną postać. Wcześniej wcielali się w nią tacy aktorzy, jak Dustin Hoffman, Jason Issacs czy Garrett Hedlund.



Według informacji uzyskanych przez portal "Variety", film ma trafić do kin i nie ma póki co planów, by miał zostać zaprezentowany od razu na platformie Disney+, jak to miało miejsce w przypadku innej aktorskiej wersji kultowej animacji, filmu "Zakochany kundel".

Reżyser filmu "Peter Pan & Wendy" David Lowery ma już na swoim koncie inny familijny film przygodowy - "Mój przyjaciel smok". W jego najnowszym filmie zobaczymy też Aleksandra Molony’ego, który zagra Piotrusia oraz Ever Anderson, która wcieli się w postać Wendy.