Josh Brolin w święta został ojcem. Dał córce osobliwe imię

Gwiazdor „Avengersów” wyjawił, że w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia urodziło się jego czwarte dziecko. Brolin i jego żona postanowili nowo narodzonej córeczce dać imiona Chapel Grace. O ile Grace nie budzi wątpliwości, to jednak Chapel, czyli kaplica, wydaje się dość dziwne. Aktor wyjaśnił, że pomysł na to imię wziął się stąd, że on i jego żona podczas swoich podróży właśnie w kaplicach doświadczali największego ukojenia duchowego.

Josh Brolin /Randy Holmes /Getty Images

Josh Brolin i jego żona Kathryn Boyd podzieli się szczęśliwą nowiną za pośrednictwem swoich kont na Instagramie. Zdradzili, że ich córka przyszła na świat 25 grudnia. Boyd napisała, że Chapel Grace jest ich "świątecznym aniołkiem". Natomiast Brolin wyjaśnił swoim obserwatorem, co stoi za oryginalnym imieniem dziewczynki. Wszak słowo chapel w języku angielskim oznacza kaplicę.



"Gdziekolwiek podróżowaliśmy, jedynymi miejscami, gdzie ja i Kathryn odnajdywaliśmy wielkie ukojenie, były katedry. Nie jesteśmy szczególnie religijni, ale bardzo mocno odczuwamy obecność Boga w naszym życiu. I kaplice zawsze były sanktuariami, w których mieliśmy najlepsze warunki do tego, by składać mu dzięki. Chapel Grace jest wyrazem tego niebiańskiego uczucia, którego doświadczaliśmy podczas modlitwy" - napisał gwiazdor "Avengersów". Drugie imię dziewczynki, Gloria, też ma konotacje religijne. Wywodzi się od słowa gloria, oznaczającego chwałę.

Instagram Post

Reklama

52-letni Josh Brolin ze związku z Kathryn Boyd ma jeszcze jedną córkę - dwuletnią Westlyn. Ma też 32-letniego syna i 26-letnią córkę z pierwszego małżeństwa z aktorką Alice Adair. Boyd jest tylko rok młodsza od pierworodnego syna Brolina. Nim została żoną sławnego aktora, była jego osobistą asystentką.