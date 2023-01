"Mierzę 182 centymetry i ważę 91 kilogramów. Aby utrzymać to, a jednocześnie zwiększać masę mięśniową, musiałem jeść adekwatną do mojej wagi ilość białka. To oznaczało, że przez cztery miesiące jadałem po 6100 kalorii dziennie. W tym czasie przygotowywałem się do zdjęć do trzeciej części 'Creeda' , a także pracowałem nad sobą po ich ukończeniu" - zdradził Majors w rozmowie z portalem "Variety".

