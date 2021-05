Jonah Hill zrealizuje serial o powiązaniach Hollywood z mafią

Dwukrotnie nominowany do Oscara aktor wyprodukuje serial, który rozmachem ma nie ustępować gangsterskim filmom Martina Scorsese. Co więcej zagra w nim główną rolę. Jonah Hill wieli się w autentyczną postać bardzo wpływowego prawnika Sidneya Korshaka, który przed laty pośredniczył pomiędzy branżą filmową a światkiem przestępczym.

Przy pracy nad serialem o mrocznej stronie Hollywood Jonah Hill połączył siły z Williamem Monahanem, laureatem Oscara za scenariusz adaptowany do "Infiltracji". Ich wspólny projekt nie ma na razie tytułu. Duet chce zainteresować swoim pomysłem stacje telewizyjne i platformy streamingowe.



Głównym bohaterem opowieści będzie Sidney Korshak (1907-1996), który był jedną z największych szarych eminencji w powojennym Hollywood. Ten pochodzący z Chicago prawnik pomagał czołowym producentom branży filmowej, jak Lew Wasserman czy Kirk Kerkorian, robić interesy z rodzinami mafijnymi. FBI nazwało go nawet "najbardziej wpływowym prawnikiem na świecie".



Scenariusz serialu zostanie oparty na książce "The Last Mogul" z 1998 r., w której dziennikarz Dennis McDougala przyjrzał się zakulisowym działaniom Wassermana, gdy ten rozdawał karty w Hollywood.



Jako pierwszy o pracach nad tym projektem doniósł serwis Deadline. Jonah Hill potwierdził ustalenia portalu na swoim Instagramie.