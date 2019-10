"Joker": Najbardziej kasowy film dla dorosłych

"Joker" Todda Phillipsa został najbardziej kasowym w historii filmem z kategorią wiekową R (przeznaczonym dla widzów powyżej 17. roku życia), detronizując dotychczasowego rekordzistę - produkcję "Deadpool 2".

Joaquin Phoenix jako Joker /Warner Bros. - BRON Studios - Vi/Collection Christophel / East News

Po czterech tygodniach na ekranach kin "Joker" Todda Phillipsa zarobił 788,1 milionów dolarów, bijąc należący do "Deadpoola 2" (785 milionów dolarów) rekord najbardziej kasowego filmu oznaczonego kategorią wiekową R (przeznaczonego dla widzów powyżej 17. roku życia).

W Stanach Zjednoczonych "Joker" zarobił 258,6 milionów dolarów, dołożył do tego 529,5 milionów dolarów na pozostałych rynkach.

Gratulacje twórcom "Jokera" w charakterystycznym dla swojego bohatera stylu złożył odtwórca roli Deadpoola, Ryan Reynolds.

W polskich kinach "Jokera" obejrzało już ponad milion widzów.



"Joker" otrzymał w USA kategorię wiekową R, oznacza to, że na seans osoby poniżej 17. roku życia mogły wejść wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.

Szef krajowej dystrybucji Warnera - Jeff Goldstein - podkreślił, że wytwórnia od samego początku akcentowała, że "Joker" nie jest filmem dla dzieci.

"Ludzie wiedzieli, jaki to będzie film, a całe zamieszanie związane z premierą nie osłabiło zainteresowania nim. To prowokujący, dający do myślenia film. Jesteśmy bardzo dumni z Todda Phillipsa i całej ekipy" - Goldstein przyznał w rozmowie z "Variety".

"Joker" przedstawia historię jednego z cieszących się najgorszą sławą komiksowych superprzestępców. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) powraca do pogrążającego się w chaosie Gotham, by zamieszkać ze swoją schorowaną, zgorzkniałą matką. Tam spotyka Sophie Dumond, kobietę samotnie wychowującą dziecko, i rozpoczyna podróż do jądra szaleństwa, by przemienić się w Jokera, króla zbrodni...