"Joker": Czy będzie kontynuacja?

W branżowej prasie ukazały się informację o rozpoczęciu prac nad kontynuacją filmu "Joker". Jak się jednak okazuje, do realizacji sequela wciąż daleka droga.

Czy Joaquin Phoenix jeszcze raz wcieli się w Arthura Flecka? /materiały prasowe

Wiadomość o rozpoczęciu prac nad sequelem historii o Jokerze, którą ponownie miałby zrealizować reżyser Todd Phillips, podał dobrze zazwyczaj poinformowany The Hollywood Reporter. Jednak później okazało się, że spotkanie reżysera z szefem wytwórni Warner Bros nie dotyczyło podpisania kolejnego kontraktu.



"To całkowicie zmyślona historia - żaden z twórców nie został jeszcze zaproszony na rozmowy o kontynuacji projektu" - zapewnia na łamach magazynu Deadline osoba związana z produkcją. "Jedyne, o czym Phillips rozmawiał do tej pory z prezesem wytwórni, to inni bohaterowie uniwersum DC, którzy mogliby stać się bohaterami nowych produkcji" - cytuje Deadline.

Zarówno przedstawiciele studia Warner Bros, jak i Todd Phillips odmówili skomentowania doniesień na temat kontynuacji. Nie oznacza to wcale, że kontynuacji Jokera nie będzie. Argumentem "za" są jak zwykle pieniądze. "Joker" niedawno przekroczył barierę miliarda dolarów, jeśli chodzi o zyski na całym świecie. To pierwsza produkcja przeznaczona dla osób dorosłych, która tego dokonała.

Według The Hollywood Reporter Phillips wciąż prowadzi negocjacje w sprawie wyreżyserowania kontynuacji. Scenariusz drugiego "Jokera" miałby napisać ze Scottem Silverem, który pracował nad skryptem do pierwszego filmu. Jak podają źródła gazety, wytwórnia Warner Bros przedstawiła także ofertę Joaquinowi Phoenixowi, który miałby powrócić jako Arthur Fleck.