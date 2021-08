Johnny Depp wygrał starcie z Amber Heard. To nie koniec wojny!

Amber Heard została w kwietniu matką. Jej córka nosi imiona Oonagh Paige Heard. Te radosne nowiny nie sprawią, że sprawa jej związku z Johnnym Deppem popadnie w zapomnienie. Na podstawie zeznań Heard stwierdzono, że Depp dopuszczał się wobec niej przemocy domowej. W pewnym momencie, pojawiły się nagrania, które przedstawiały zupełnie odmienną wersję zdarzeń, niż ta, którą opowiedziała światu Amber Heard. To aktorka miałaby dopuszczać się przemocy wobec męża. Wtedy lawa hejtu wylała się na byłą żonę Deppa.

Miłość czy zachcianka?

Heard i Depp poznali się w 2011 roku na planie Dziennika zakrapianego rumem. Amber miała wtedy 25 lat, a Johnny 48. To dla niej aktor porzucił swą wieloletnią partnerkę, piosenkarkę i aktorkę Vanessę Paradis, matkę jego dwójki dzieci. Aktor ożenił się z Heard w 2015 roku. Ich małżeństwo trwało rok.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dziennik zakrapiany rumem" [trailer]

Sprawa 7 milionów dolarów

W związku z rozwodem Depp sądownie zobowiązał się m.in. do wypłacenia Heard odszkodowania na sumę 7 mln dolarów. Pieniądze miały zostać przeznaczone na cele charytatywne, a konkretniej na fundację American Civil Liberties Union (ACLU) i Szpital Dziecięcy w Los Angeles. Wiadomo, że ogromna część tej kwoty wciąż pozostaje w rękach Heard. Gdy adwokaci aktora kontaktowali się z wspomnianym szpitalem w 2019 roku, otrzymali informacje, że była żona Deppa nie przekazała żadnych pieniędzy na rzecz placówki.

Składanie fałszywych zeznań

Wyrokiem sądu ACLU musi pokazać dokumenty poświadczające, że Amber przelała pieniądze na konto fundacji. Jeśli wersja Heard na temat wpłat, na obie organizacje, nie zostanie potwierdzona, kobieta może spotkać się z poważnymi konsekwencjami. Nie dość, że zostanie oskarżona o krzywoprzysięstwo i grozi jej więzienie, to jeszcze wiarygodność aktorki w dalszych bataliach z Deppem będzie podważana.

Stracił wszystko

Oskarżenia przeciw Deppowi spowodowały kompletne wykluczenie aktora ze śmietanki towarzyskiej Hollywood. Stracił szansę na nowe role, jego kariera była skończona. Został wyrzucony z obsady nowych części Piratów z Karaibów i Fantastycznych Zwierząt. Wiele osób atakowało gwiazdora. Jednak byli i tacy, którzy stanęli w jego obronie.



Dziwny jest ten Johnny Depp 1 / 11 Z okazji 55. urodzin Johnny'ego Deppa, przypadających na 11 czerwca 2018 roku, przypominamy listę najdziwniejszych aktorskich kreacji aktora, sporządzoną przez redaktorów miesięcznika "Empire". Źródło: AFP udostępnij

Stronnictwo Deppa

Najciekawsze jest to, że przez cały czas trwania wojny między Amber Heard a Johnnym Deppem, po jego stronie opowiadały się byłe partnerki aktora, Winona Ryder czy Vanessa Paradis. Kobiety wielokrotnie wskazywały, że Depp nigdy nie stosował wobec nich przemocy, wręcz przeciwnie, zawsze mogły liczyć na jego opiekuńczość. Ochroniarz Deppa powiedział, że nie widział, by aktor znęcał się nad Amber. Johnny Depp wniósł sprawę przeciwko Amber Heard do sądu w Virginii, z uwagi na pandemię koronawirusa została przeniesiona na kwiecień 2022 roku.