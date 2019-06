Johnny Depp: Wampir z Hollywood

9 czerwca gwiazdor kina, Johnny Depp, kończy 56 lat.c. W czerwcu ubiegłego roku artysta, któremu towarzyszyły gwiazdy rocka Alice Cooper i Joe Perry, zagrali jako Hollywood Vampires na warszawskim Torwarze.

Johnny Depp na scenie radzi sobie ostatnio lepiej niż na ekranie /Matt Winkelmeyer /Getty Images

Debiut filmowy Deppa miał miejsce w 1984 roku. Nieznany szerzej artysta wystąpił w filmie "Koszmar z ulicy wiązów", po którym podjął naukę gry aktorskiej. Później oglądaliśmy go w takich filmach, jak: "Edward Nożycoręki", "Ed Wood", "Jeździec bez głowy", "Charlie i fabryka czekolady" czy "Alicja w Krainie Czarów". Światową sławę dała mu rola kapitana Jacka Sparrowa w serii filmów "Piraci z Karaibów.

Ale Deep zaczynał od muzyki. Po rozwodzie rodziców wychowywał się z ojcem. I źle to się skończyło - wyrzucony ze szkoły za nadużywanie alkoholu i narkotyków, postanowił zarabiać na chleb właśnie muzyką. Grywał w podrzędnych pubach z zespołem The Flames. Nazwa zespołu zmieniła się później na The Kids, a grupa występowała na scenie przed koncertami wielkich gwiazd.

Aktor wziął również udział w nagraniu covera "You're So Vain" Carly Simon na albumie Marilyna Mansona - "Born Villain".

Od 2015 roku wraz ze wspomnianym Alicem Cooperem i Joe Perrym z grupy Aerosmith współtworzy formację Hollywood Vampires.

Jej początki sięgają lat 70., kiedy to grupa prawdziwych rock'n'rollowców postanowiła powołać do życia zespół. Frontmanem został Alice Cooper, a jego kompanami byli Harry Nilsson, John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon i Micky Dolenz. Działalność zespołu obrosła legendą...

Współcześni Vampires wydali album, do pracy, nad którym zaprosili wielu znanych artystów takich jak: Paul McCartney, Dave Grohl, Slash, Brian Johnson z AC/DC, Robby Krieger z The Doors czy Kip Winger z Winger.

Od 1998 Deep był związany z francuską piosenkarką i aktorką Vanessą Paradis, z którą ma dwoje dzieci: córkę Lily-Rose i syna Johna Christophera. W czerwcu 2012 para ogłosiła rozstanie. Pojawiły się podejrzenia, że przyczyną rozstania pary był romans Deppa z młodszą o 22 lata koleżanką z planu filmu "Dziennik zakrapiany rumem", Amber Heard. Wkrótce Depp ożenił się z Amber, ale po roku wziął z nią rozwód...

Aktora kojarzono z wieloma kobietami - m.in. z Evą Green i wydawcą jego biografii, Robin Baum. Ale czy może być inaczej, skoro gdy Depp miał 40 lat, magazyn "People" ogłosił go najseksowniejszym mężczyzną na świecie?