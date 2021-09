Johnny Depp uważa, że zniszczono mu karierę. Przedwczesny osąd?

Kiedy była żona Johnny’ego Deppa, Amber Heard, publicznie ogłosiła, że aktor znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie, jego dalsza kariera stanęła pod poważnym znakiem zapytania. Gwiazdor "Piratów z Karaibów" uwielbiany przez widzów i szanowany w branży natychmiast zyskał w środowisku filmowym status persona non grata.

Gdy aktor przegrał proces o zniesławienie z brytyjskim tabloidem "The Sun", który w jednym z artykułów nazwał go "damskim bokserem", Depp stracił rolę czarodzieja Grindelwalda w popularnej serii "Fantastyczne zwierzęta", a także został odsunięty od innych wysokobudżetowych produkcji.



Przełom w sprawie?

Niedawno aktor odniósł pierwszy sukces w trwającej od lat sądowej batalii - sąd zdecydował, że była żona Deppa, która deklarowała przekazanie otrzymanego od byłego męża wielomilionowego zadośćuczynienia na cele charytatywne, musi udowodnić, że wywiązała się z tej obietnicy.



Johnny Depp odbuduje reputację?

Nie wiadomo jeszcze, czy Depp zdoła podnieść się z upadku i na nowo zaskarbić sobie sympatię reżyserów i widzów. Skompromitowany aktor z pewnością może jednak liczyć na wsparcie niektórych branżowych organizacji. W sierpniu ogłoszono, że otrzyma nagrodę honorową Donostia na festiwalu filmowym w San Sebastian. Organizatorzy bez wątpienia nie starają się unikać kontrowersji - w minionym roku festiwal otworzył bowiem nowy obraz Woody’ego Allena, wielokrotnie oskarżanego przez przybraną córkę o molestowanie seksualne. Decyzja o przyznaniu Deppowi wyróżnienia spotkała się ze spodziewaną krytyką hiszpańskich filmowców. "To bardzo źle świadczy o festiwalu. I wysyła w świat okropne przesłanie" - skomentowała sprawę Cristina Andreu, przewodnicząca Hiszpańskiego Stowarzyszenia Filmowców i Mediów Audiowizualnych.

Johnny Depp na festiwalu w San Sebastian: Nikt nie jest bezpieczny

Okryty złą sławą aktor podczas swojej wizyty w San Sebastian nie uniknął pytań dziennikarzy o nadszarpniętą reputację, która niemal kosztowała go karierę. Depp jest przekonany, że padł ofiarą tzw. "cancel culture", czyli w wolnym tłumaczeniu "kultury unieważniania". Zjawisko to uznawane jest za współczesną formę ostracyzmu - na skutek popełnionego błędu czy wygłoszenia kontrowersyjnej opinii dana osoba zostaje uznana za niegodną szacunku i uwagi, a jej dorobek nagle przestaje się liczyć.

"To trwa od dłuższego czasu, ten osobliwy pęd ku osądzaniu innych w oparciu o plotki, które są jak zanieczyszczenie powietrza. Myślę, że to całkowicie wymknęło się spod kontroli. Wystarczy jedno zdanie, jeden zarzut i cię nie ma. To przytrafiło się nie tylko mnie, doświadczyło tego wielu ludzi" - stwierdził aktor w czasie festiwalowej konferencji prasowej. Zdaniem Deppa ofiarą kultury unieważniania może paść każdy. "To zaszło tak daleko, że absolutnie nikt nie jest bezpieczny. Może to spotkać każdego, gwarantuję wam" - skwitował.