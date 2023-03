"John Wick 4": 7 faktów z życia Keanu Reevesa, o których mało kto wie

Na czym polega fenomen Keanu Reevesa , który właśnie zagrał w czwartej części filmu "John Wick" ? Oto siedem informacji, które warto znać, zanim usiądziecie przed wielkim ekranem.



Keanu Reeves: Komu zawdzięcza oryginalną urodę?

Keanu Reeves urodził się 2 września 1964 roku w Bejrucie. Swoje niepospolite rysy zawdzięcza wyjątkowo pięknej mamie Patricii Taylor, Angielce z irlandzkimi korzeniami oraz ojcu Samuelowi Nowlinowi Reevesowi, który był pół-Hawajczykiem i pół-Chińczykiem. On też nadał mu oryginalne imię Keanu, co w języku polinezyjskim oznacza "chłodny wiatr wiejący z gór".

Keanu Reeves miał trudne dzieciństwo

Keanu miał dwa lata, kiedy jego rodzice rozwiedli się. Od tego momentu aktor stracił kontakt z ojcem. Wtedy też zaczęło się w jego życiu pasmo przeprowadzek. Jego mama trzykrotnie jeszcze wychodziła za mąż i za każdym razem wiązało się to dla chłopca i jego sióstr z przeprowadzką: z Australii do Kanady, a potem do Stanów. Zjednoczonych Być może właśnie dlatego Keanu do niedawna opowiadał, że uwielbia żyć jak nomad, który nie posiada domu.



Keanu Reeves był słabym uczniem?

Niewiele osób wie, że Keanu nie zdał nawet matury! Choć był bystrym chłopakiem, który grał z powodzeniem w szachy za pieniądze z dorosłymi, notorycznie wchodził w konflikty z nauczycielami i miał kłopoty z dysgrafią. Dobrym ocenom nie sprzyjały też przeprowadzki, które co najmniej pięć razy wiązały się z zmianą szkół. Na szczęście matka Reevsa akceptowała wybory syna. Nawet wtedy, kiedy w wieku 17 lat postanowił opuścić szkołę i skupić się na aktorstwie.



Keanu Reeves: Specjalista od ratowania świata

Mógł zostać zawodowym hokeistą, jednak marzenia pokrzyżowała mu kontuzja. Ponieważ zawsze był świetnym sportowcem, mógł zaistnieć w kinie akcji. Po sukcesie "Matriksa" stał się specjalistą od ratowania świata. Walczył, strzelał, doznawał kontuzji, podnosił się z nich jako Neo, Johnny Mnemonic, John Constantine, Klaatu czy John Wick. Mówi się, że 90 procent wyczynów kaskaderskich, walk i akrobacji na planie wykonuje sam. Co ciekawe, na planach filmowych wita się z każdym pracownikiem, podając mu dłoń. Chętnie przekazuje imponującą część swojego wynagradzania potrzebującym. Kwoty idą w setki milionów dolarów.



Dlaczego mówi się, że Keanu Reeves ma dobre serce?

Majątek Keanu szacuje się na 500 milionów dolarów. Aktor nadal jeździ metrem, choć stać go na prywatne odrzutowce. Dopiero w wieku 40 lat kupił dom w Hollywood. Wszyscy mówią, że jest zwyczajnym facetem, któremu nie uderzyła woda sodowa do głowy. W 1997 roku paparazzi sfotografowali Keanu w zachodnim Hollywood, kiedy jadł śniadanie z bezdomnym. Podobno spędził z nim dwie godziny, siedząc na ziemi i rozmawiając. Niewielu wie, że w dzieciństwie Keanu doświadczył biedy. Były momenty, kiedy jego matka, wychowująca czworo dzieci, podejmowała się dorywczych prac i ledwo wiązała koniec z końcem.



Keanu Reeves: Przeżywanie traumy

W wigilię świąt Bożego Narodzenia 1999 roku przeżył tragedię. Jego narzeczona Jennifer Syme urodziła martwą córeczkę. By zapomnieć o traumie, aktor rzucił się w wir pracy. Cztery miesiące później los znów mocno go doświadczył - Jennifer zginęła w wypadku samochodowym. Aktor był załamany. Przetrwał dzięki sesjom terapeutycznym, które pomogły mu w walce z depresją, na którą zachorował. Dziś mówi: "Żałoba zmienia swój kształt, ale nigdy nie mija". Od tamtych wydarzeń aktor stał się jeszcze bardziej małomówny. Długo był singlem i nie chciał związać się z żadną kobietą. Do tej pory nie zdecydował się też, by zostać ojcem.



Keanu Reeves: Po latach samotności odnalazł prawdziwą miłość?

Wiele wskazuje jednak na to, że aktor odnalazł w końcu swoją drugą połówkę. Reeves zawsze stronił od publicznego wyrażania uczuć, a przez ostatnie lata żył w samotności. Jesienią 2019 roku pojawił się na gali LACMA Art + Film, a na czerwonym dywanie towarzyszyła mu artystka sztuk wizualnych, Alexandra Grant. W 2020 roku media obiegła informacja o zaręczynach pary. Wydaje się, że Alexandra, dawna przyjaciółka, a obecnie ukochana uleczyła złamane serce Keanu i sprawiła, że końcu jest szczęśliwy.